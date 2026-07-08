Tras detención del exdirector de Pemex, ¿Cómo están protegiendo a su exesposa María Felicia Jiménez?

La Fiscalía de Morelos y la Secretaría de las Mujeres señalan que el resguardo se activa en cuanto la denunciante lo solicite, con intervención del Centro de Justicia para las Mujeres mediante medidas cautelares.

María Felicia Jiménez Lavie, esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, cuenta con medidas de protección otorgadas por las autoridades tras presentar denuncias por violencia familiar en su contra, de acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.

Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, tras denuncia por violencia familiar. (SSCP)

¿Qué medidas de protección tiene la víctima?

Según declaró el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, el Ministerio Público especializado del Centro de Justicia para las Mujeres dictó medidas cautelares a favor de Jiménez Lavie, las cuales se activarán de manera inmediata en el momento en que ella lo requiera.

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De acuerdo con reportes de medios locales, entre las acciones contempladas se encuentran:

Vigilancia y rondines de seguridad en el domicilio de la víctima, a cargo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Prohibición de contacto entre Rodríguez Padilla y Jiménez Lavie.

Restricción de acercamiento al domicilio donde reside la denunciante.

Extensión de las medidas a los hijos menores de edad de la víctima.

Estas medidas deberán ser notificadas formalmente al señalado una vez que así lo determine un juez de control, según explicó la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar.

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Acompañamiento institucional

La dependencia federal estableció contacto con Jiménez desde que tuvo conocimiento del caso y, de acuerdo con Gómez Saracibar, se conformó una célula interdisciplinaria integrada por una psicóloga y dos abogadas, que la asistió para presentar su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

El acompañamiento, precisó la funcionaria, no se limita al ámbito jurídico, sino que también contempla atención psicoemocional para la víctima y para uno de sus hijos.

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La Secretaría de las Mujeres mantiene además coordinación con la Fiscalía de Morelos, entidad donde, según las indagatorias, ocurrieron los hechos que ahora se judicializan.

Esposado y sometido, así llegó al Ministerio Público el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, acusado de violencia de género.

Coordinación entre fiscalías

El caso involucra la intervención de dos fiscalías: la de la Ciudad de México, donde Jiménez presentó su denuncia formal el 1 de julio, y la de Morelos, que abrió una carpeta de investigación de oficio desde el 26 de junio, tras la difusión de un video en el que presuntamente se observa la agresión.

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Blumenkron Escobar señaló que ambas instituciones “continuarán las diligencias relacionadas con los hechos denunciados dentro del ámbito de su competencia”.

El contexto de la denuncia

Jiménez Lavie, doctora en ingeniería física nuclear y académica de la UNAM, ha declarado en entrevistas con medios de comunicación que los episodios de violencia habrían comenzado en 2022 y se habrían intensificado durante el tiempo en que Rodríguez Padilla ocupó cargos públicos de alto nivel. La denunciante ha señalado que decidió hacer público el caso para proteger a sus hijos.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado si las medidas de protección fueron modificadas tras la detención de Rodríguez Padilla, ocurrida el 7 de julio.