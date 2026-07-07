Detención de “El Mayo” y caso Rocha Moya tensan la relación entre México y Estados Unidos: reavivan el debate sobre la soberanía

Ismael “El Mayo” Zambada y el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recientes acontecimientos en Sinaloa, marcados por la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y la solicitud de aprehensión con fines de extradición del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, han reavivado uno de los episodios más complejos en la relación entre México y Estados Unidos. El trasfondo de estos hechos va más allá del combate al crimen organizado, tocando fibras sensibles como la soberanía, la cooperación judicial y la confianza en las instituciones nacionales.

La postura adoptada por México, al reclamar mayores pruebas antes de avanzar en cualquier procedimiento de extradición, responde a una interpretación estricta del marco legal internacional. Sin embargo, esta exigencia ha generado percepciones encontradas en la opinión pública, donde algunos sectores ven en ella una posible protección política hacia el funcionario sinaloense. Esta situación se ha visto amplificada por el contexto de inseguridad que atraviesa la entidad tras la captura de uno de los líderes históricos del narcotráfico.

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Este panorama no puede entenderse sin considerar el momento político de Estados Unidos, donde la presión sobre el gobierno mexicano y el endurecimiento del discurso contra los grupos delictivos forman parte de las estrategias electorales y de seguridad que buscan fortalecer la imagen presidencial ante el electorado.

Extradición de Rubén Rocha Moya bajo la lupa

La Dra. Martha Patricia Solís Minor, académica de la Universidad Iberoamericana, señaló que todo procedimiento de extradición debe fundamentarse en pruebas sólidas que respalden la supuesta comisión de un delito.

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“La presunción de inocencia debe prevalecer. Ningún juez puede conceder una extradición únicamente con señalamientos; se requiere un expediente robusto que sustente la solicitud”, afirmó.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, muestra un semblante preocupado en primer plano, con un rancho y la bandera difuminada de Estados Unidos en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde su perspectiva, la crisis de seguridad en la entidad y las tensiones diplomáticas entre ambos países han convertido este caso en un símbolo de la compleja relación bilateral. La presión de EEUU no se limita al ámbito de la seguridad, sino que se extiende a temas comerciales y a la futura revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que hace que la entrega y sus implicaciones trasciendan lo estrictamente judicial.

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Fortalecimiento institucional y autonomía frente a presiones externas

La especialista advirtió que para evitar que procesos de alto perfil dependan de investigaciones del exterior, México debe reforzar sus propias instituciones.

“Si existen elementos para investigar a cualquier servidor público, debe hacerse aquí, con apego al debido proceso y garantizando que las investigaciones concluyan en resoluciones judiciales sólidas”, sostuvo.

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El caso de Rubén Rocha Moya podría convertirse en un referente de la capacidad de las autoridades mexicanas para responder a acusaciones de alto impacto con autonomía y sin ceder soberanía.

De acuerdo con Solís Minor, el fortalecimiento del Estado de derecho es la mejor estrategia para garantizar justicia y mantener una cooperación equilibrada con Estados Unidos. De este modo, las instituciones mexicanas podrán mantener la confianza ciudadana y consolidar una colaboración internacional basada en el respeto recíproco.

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