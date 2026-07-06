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El desgarrador momento en que Gilberto Mora rompió en llanto tras la eliminación de México en el Mundial 2026

La derrota por 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final generó conmoción nacional

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Este video muestra a dos jóvenes jugadores de fútbol vestidos con el uniforme de México en un campo verde. Uno de ellos, identificado como Gil Mora, camina junto a un compañero de equipo. Ambos se desplazan por el terreno de juego después de la derrota de México contra Inglaterra, que resultó en la eliminación del equipo. Un jugador abraza al otro. Las imágenes documentan el momento posterior al partido.

El llanto de Gilberto Mora sobre el césped del Estadio Ciudad de México tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 refleja el golpe anímico que viven los jugadores al quedar fuera del torneo.

La derrota por 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final deja una imagen imborrable: el joven delantero de 17 años no puede contener las lágrimas al sonar el silbatazo final, mientras compañeros y rivales se acercan para consolarlo ante la mirada de miles de aficionados que presenciaron la despedida del Tri.

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Gilberto Mora rompe en llanto tras el adiós del Tri

Al concluir el partido, Gilberto Mora permaneció varios minutos en el centro de la cancha, sin moverse, con la mirada fija en las tribunas llenas del Estadio Ciudad de México. El delantero, formado en Xolos de Tijuana, se cubre el rostro con las manos cuando se da cuenta de que el sueño mundialista termina. El gesto de desconsuelo pronto se convierte en una escena de apoyo: Raúl Jiménez, referente del equipo, se le acerca y lo abraza. Posteriormente, Erik Lira y otros compañeros rodean al joven, buscando ofrecerle palabras de aliento.

No solo los jugadores mexicanos se solidarizan con Mora. Al término del encuentro, Jude Bellingham, futbolista inglés, cruza la cancha para acercarse y saludarlo. El gesto de Bellingham evidencia el reconocimiento internacional que Mora se ganó por su desempeño durante el torneo.

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Una Selección que ilusionó y terminó en lágrimas

El camino de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 generó expectativas en millones de aficionados. El equipo nacional llegó a octavos de final y enfrentó a Inglaterra en un duelo que mantuvo en vilo a la afición. El marcador final de 3-2 a favor del cuadro europeo puso fin a la participación mexicana y dejó imágenes de jugadores devastados por la eliminación.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Gilberto Mora in action with England's Nico O'Reilly REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Gilberto Mora in action with England's Nico O'Reilly REUTERS/Henry Romero

La tristeza fue visible no solo en el rostro de Mora. También Israel Reyes, Armando González y otros integrantes del plantel no pudieron evitar el llanto. Tras la derrota, varios jugadores permanecieron de pie sobre la cancha, algunos arrodillados, otros cubriéndose la cara, mientras la afición reconocía el esfuerzo con aplausos y cánticos desde las gradas.

El peso emocional de la eliminación

La reacción de Gilberto Mora se convierte en un símbolo del sentir de toda una generación de futbolistas. A sus 17 años, el delantero debutó en la Copa del Mundo y anotó un gol en la fase de grupos, lo que levantó la esperanza de ver a México avanzar más allá de los octavos de final. La eliminación representa un golpe adicional para los jóvenes que, como Mora, proyectaban su futuro en la competencia más grande del futbol internacional.

Es un dolor muy grande, pero hay que seguir adelante”, expresó un integrante del equipo de apoyo tras el partido. Las lágrimas de Mora, sumadas al consuelo de los veteranos y el reconocimiento de los rivales, muestran la magnitud de la derrota para el grupo.

El gesto de los rivales y la reacción de la afición

La actitud de Jude Bellingham al acercarse a Mora destaca entre las escenas del cierre del partido. El inglés, figura de su selección, reconoce el esfuerzo del mexicano y le ofrece unas palabras que, según imágenes captadas en televisión, buscan reconfortarlo. El público en el estadio responde con una ovación cuando ve a Mora retirarse del campo, acompañado de sus compañeros, en medio de la tristeza colectiva.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Elliot Anderson in action with Mexico's Gilberto Mora REUTERS/Paul Childs
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Elliot Anderson in action with Mexico's Gilberto Mora REUTERS/Paul Childs

La eliminación en octavos de final pone fin al sueño mundialista para México, pero también deja a Gilberto Mora como uno de los nombres a seguir en el futuro inmediato. Su reacción ante la derrota representa el sentir de miles de niños y adolescentes que vieron en él la posibilidad de llegar lejos con la camiseta nacional.

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