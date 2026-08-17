Melanie Michelle y Luis Fernando: qué se sabe del doble homicidio de los estudiantes de la Universidad Veracruzana

Melanie Michelle y Luis Fernando fueron hallados sin vida este fin de semana. (Redes sociales)

Guardar

La última vez que Melanie Michelle Méndez Morales y Luis Fernando Hernández Ibáñez fueron vistos con vida fue la noche del viernes 14 de agosto. Ella acababa de terminar su jornada en una cafetería de Xalapa cuando salió del lugar junto a Luis Fernando, ambos estudiantes de Psicología de la Universidad Veracruzana.

Sus familias perdieron contacto con ellos durante las horas siguientes y comenzaron a buscarlos. La mañana del sábado, la camioneta en la que viajaban apareció abandonada cerca del puente Río de los Pescados, sobre la carretera Tlaltetela-Coatepec.

Dentro estaban los dos jóvenes. Ambos habían recibido disparos. Ahora, la Fiscalía de Veracruz investiga qué ocurrió durante las horas que transcurrieron entre aquella salida de Xalapa y el hallazgo de sus cuerpos.

PUBLICIDAD

¿Qué se sabe del caso hasta ahora?

Casquillos de bala se encuentran dispersos en el suelo oscuro, bajo una cinta amarilla de seguridad que indica "NO PASE". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Melanie trabajaba en la cafetería Luna Mía, en Xalapa. La noche del viernes 14 de agosto concluyó su jornada y salió del local acompañada de Luis Fernando, quien supuestamente era su expareja.

De acuerdo con las primeras fichas de búsqueda difundidas en redes sociales, la pareja se trasladaba a bordo de una camioneta Nissan X-Trail color rojo, con placas de circulación YBS-861-C.

La mañana del sábado, automovilistas que circulaban por la carretera estatal reportaron el vehículo abandonado metros después del puente Río de los Pescados. Elementos de seguridad acudieron al lugar y encontraron a los dos jóvenes sin vida en el interior.

PUBLICIDAD

La zona fue acordonada de inmediato. Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

(Captura de pantalla)

Los primeros informes de corporaciones policiacas confirmaron que ambas víctimas presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego. En el interior del vehículo fue localizada un arma calibre .38, dato que las autoridades incorporaron a la carpeta de investigación abierta por la Policía Ministerial.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz mantiene abiertas distintas líneas de investigación.

Los investigadores trabajan en la reconstrucción cronológica de los hechos: el recorrido que hizo la camioneta desde Xalapa hasta el tramo carretero donde fue encontrada, las circunstancias del ataque y la identidad de los responsables.

PUBLICIDAD

El hallazgo reaviva la preocupación por la violencia en la zona serrana entre Coatepec y Tlaltetela, un corredor donde en meses recientes se han registrado agresiones armadas y abandonos de vehículos vinculados a hechos delictivos.

¿Quiénes eran las víctimas?

(Redes sociales)

Melanie Michelle Méndez Morales tenía 22 años y era originaria de Coatzacoalcos. Se había trasladado a Xalapa para cursar la licenciatura en Psicología en la UV. Para sostenerse, trabajaba en la cafetería Luna Mía, donde la vieron por última vez la noche del viernes.

En sus redes sociales, Melanie compartía sus intereses: música asiática, voleibol, conciertos y momentos con amigos y familiares. Su última publicación visible en TikTok era una fotografía tomada en el Barrio Chino de la Ciudad de México, acompañada de una frase de la canción Golden, de Harry Styles, sobre el miedo y los corazones rotos. La imagen circuló ampliamente tras conocerse su muerte.

PUBLICIDAD

La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) Coatzacoalcos expresó sus condolencias a Victoria Morales Sánchez, abuela de Melanie, a quien describió como asociada y amiga.

Luis Fernando Hernández Ibáñez cursaba también Psicología en la misma facultad. Su edad no ha sido confirmada oficialmente: distintas fuentes lo ubican entre 24 y 29 años. Una persona cercana lo recordó este domingo 16 de agosto, fecha en que habría cumplido años: “Era una persona completamente amorosa, leal y comprometida”, escribió en redes sociales.

La UV y la Facultad de Psicología exigen justicia

(Redes sociales)

La Universidad Veracruzana publicó el domingo 16 de agosto una esquela oficial firmada desde Xalapa en la que calificó los hechos como homicidio. La institución expresó su “dolor y preocupación” y convocó a la comunidad universitaria a unirse en solidaridad con las familias.

PUBLICIDAD

“Con respeto a su memoria, pedimos a las autoridades competentes que los hechos sean investigados con transparencia y apego a la justicia, a fin de que este crimen sea esclarecido”, señaló la Universidad.

(Redes sociales)

Por su parte, la Facultad de Psicología, región Xalapa, emitió un pronunciamiento propio: “Nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos, y solicitamos a las autoridades competentes una investigación pronta, transparente y rigurosa que permita esclarecer los hechos”, se lee en el documento, fechado también este domingo 16 de agosto.