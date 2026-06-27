¿Y si sí? Este es el camino que le espera al Tri si quiere ser campeón del Mundial 2026

Los jugadores se han mostrado con confianza de cara a las rondas de eliminación directa. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

El camino de México a la Final del Mundial 2026 quedó perfilado tras su clasificación a los 16vos de Final como 1A, una posición que ubica al Tri en la parte superior derecha de la llave y permite trazar a sus posibles rivales rumbo al título.

La Selección Mexicana avanzó a la fase de eliminación directa después de derrotar 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a República Checa. Con esos resultados, su primer cruce será ante un tercer lugar de grupo que saldrá de los sectores C, E, F, H o I.

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La combinación de grupos para ese cruce ya tiene una baja confirmada. El representante del grupo H quedó descartado porque Uruguay fue eliminado, por lo que las opciones se han reducido de manera considerable, aunque aún es variable.

En el grupo C, Escocia todavía conserva posibilidades, aunque sigue cerca de la eliminación. Además, aún faltan 6 partidos de la Jornada 3, por lo que ese panorama puede modificarse.

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La primera ronda de México en el Mundial ilusionó a todos sus seguidores. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

El posible rival de México en 16vos de Final

La ubicación de México como 1A define el arranque de su llave. Aunque todavía no hay un rival confirmado, sí quedó acotado el grupo de selecciones que podría enfrentar en esa ronda, siendo Ecuador el más probable.

Ese adversario saldrá de los grupos C, E, F, H o I. Sin embargo, el grupo H ya no entra en la combinación por la eliminación de Uruguay.

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Los sudamericanos dieron un golpe de autoridad al obtener su pase frente a Alemania. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Qué rivales tendría el Tri en las siguientes rondas

Si el Tri avanza a los 8vos de Final, su siguiente partido saldrá del duelo entre el 1L y un tercer lugar de los grupos E, H, I, J o K. Por ahora, Inglaterra aparece como el equipo que perfila terminar como líder del sector L, aunque su posible rival todavía cambia.

En caso de llegar a los Cuartos de Final, México enfrentaría al ganador de los cruces 1C contra 2F y 2E contra 2I. Con el acomodo actual de la llave, esos partidos serían Brasil contra Japón y Costa de Marfil contra Noruega.

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El camino de cara a las finales estaría lleno de selecciones top. (REUTERS/Dylan Martinez)

La llave hacia Semifinales y Final

Si alcanza las Semifinales, la Selección Mexicana se mediría con el ganador del bloque inferior de su lado del bracket. En ese sector, Argentina ya tiene asegurado su lugar y enfrentará a Cabo Verde.

En esa misma zona también aparecen Australia contra Egipto, mientras Suiza espera rival. A esa llave se suman Colombia y Croacia, que todavía deben jugar para definir su posición.

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Del otro lado del cuadro están los equipos que podrían ser el último obstáculo del Tri en una eventual Final. En esa llave ya tienen su lugar asegurado Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Portugal y España, varios de los contendientes naturales a llevarse la copa en cualquier edición del Mundial.