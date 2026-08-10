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Rubén Moreira acusa ataque armado contra granja “Faja de Oro” en Veracruz

El legislador cuestionó la estrategia de seguridad estatal luego del siniestro registrado en Temapache, Álamo

El diputado señaló que civiles armados habrían provocado el fuego en la Granja Agropecuaria Faja de Oro, donde un trabajador permanece no localizado.

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El diputado federal Rubén Moreira denunció un presunto ataque armado contra la Granja Agropecuaria Faja de Oro, ubicada en la comunidad de Temapache, municipio de Álamo, Veracruz, donde durante el fin de semana se registró un incendio que dejó daños materiales y un trabajador reportado como no localizado.

A través de redes sociales, el legislador acusó que civiles armados habrían ingresado al establecimiento y provocado el fuego.

Moreira aprovechó el caso para cuestionar la estrategia de seguridad del gobierno de Veracruz y señalar que la administración estatal no estaría garantizando condiciones de seguridad en distintas regiones.

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En su publicación, el diputado también dirigió sus críticas a la gobernadora Rocío Nahle, a quien responsabilizó políticamente por la situación de violencia que, según afirmó, afecta a amplias zonas de la entidad.

Comunicado Oficial.
Comunicado Oficial.

Ataque a Granja Faja de Oro genera movilización

La denuncia de Moreira ocurrió un día después de que se reportara el incendio en las instalaciones de la Granja Agropecuaria Faja de Oro. Los hechos se registraron durante la mañana del domingo 9 de agosto y provocaron la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

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De acuerdo con reportes locales, las llamas alcanzaron cuatro vehículos utilizados para las actividades de la unidad productiva, los cuales habrían sufrido daños totales. Además, parte de la infraestructura resultó afectada por el fuego.

Bomberos de Álamo acudieron al sitio para controlar el incendio, mientras autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo comenzó el siniestro y determinar si fue provocado.

Incendian granja en Veracruz; Rubén Moreira acusa ataque de civiles armados.
Incendian granja en Veracruz; Rubén Moreira acusa ataque de civiles armados.

Reportan a vigilante como no localizado

Otro de los elementos que incrementó la preocupación en la comunidad fue el reporte sobre la falta de localización del vigilante nocturno de la granja.

Versiones difundidas después del incendio señalan que el trabajador habría estado en las instalaciones al momento de los hechos y posteriormente no pudo ser ubicado. Algunas publicaciones incluso señalaron una posible privación de la libertad; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Por ello, las autoridades deberán establecer qué ocurrió con el empleado y si su ausencia tiene alguna relación con el incendio.

Entre los aspectos que permanecen bajo investigación están:

  • El origen del incendio en la Granja Faja de Oro.
  • El paradero del trabajador encargado de la vigilancia.
  • La posible participación de personas armadas.
  • Los daños ocasionados a vehículos e instalaciones.
  • Un eventual vínculo con actividades delictivas.
Cartel desgastado con el texto "SE BUSCA" y "DESAPARECIDO", muestra la silueta sin rostro de un niño. Está pegado a una pared de tablas de madera.
Reportan como no localizado a vigilante tras incendio en granja de Veracruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moreira cuestiona estrategia de seguridad en Veracruz

La denuncia del legislador se produce en un contexto de preocupación por otros incidentes registrados en la zona norte de Veracruz. Reportes locales señalaron que, tras el ataque, fueron colocados artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas” en diferentes carreteras de la región.

Estos objetos habrían afectado algunos vehículos y generado movilizaciones de seguridad en tramos que conectan municipios como Álamo, Cerro Azul, Naranjos y Tuxpan.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y fuerzas armadas participaron en recorridos de vigilancia y en el retiro de los obstáculos colocados sobre las vías.

Rubén Moreira-PRI-México-29 de julio
Rubén Moreira denuncia ataque armado e incendio contra granja en Veracruz. (Cuartoscuro)

Investigan posible cobro de piso tras incendio

Una de las líneas que se menciona de manera preliminar es la posibilidad de que el ataque esté relacionado con un eventual cobro de piso. No obstante, hasta ahora las autoridades no han confirmado este móvil ni han establecido quiénes serían los responsables.

Tampoco se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Mientras continúan las investigaciones, Rubén Moreira mantiene su señalamiento contra el gobierno estatal y utiliza el ataque a la granja como un ejemplo de lo que considera un deterioro de la seguridad en Veracruz.

La Fiscalía y las corporaciones de seguridad deberán determinar si el incendio fue efectivamente un ataque deliberado, esclarecer el paradero del vigilante y establecer si existe una conexión entre los distintos hechos registrados en la región.

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