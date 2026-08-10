Simulaban clausuras, cobraban en efectivo y despojaban concesiones de verificentros y gasolineras: hay dos funcionarios ambientales del Edomex detenidos. Crédito: FGJEM

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero y de la Ciudad de México, detuvo este lunes a dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente mexiquense por su presunta participación en una red de extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio de combustible.

Los arrestados son Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, capturado en Acapulco, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia, detenido en la Ciudad de México.

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Según la FGJEM, las investigaciones acreditaron que ambos funcionarios participaron en el esquema junto con otros individuos identificados como servidores públicos, exfuncionarios y particulares. El esquema generaba recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales.

Así operaba la red extorsiva

De acuerdo con la fiscalía del Edomex, el grupo obligaba a propietarios de verificentros a pagar cuotas ilegales en efectivo como condición para permitirles continuar operando. Todos los pagos debían entregarse en efectivo en un domicilio que las autoridades tienen identificado.

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En casos más graves, los funcionarios abusaron de sus atribuciones para simular actos administrativos con los que despojaron a propietarios legítimos de las concesiones emitidas a su favor y de la infraestructura que ellos mismos habían adquirido. Las víctimas eran advertidas de que, si denunciaban, sufrirían afectaciones o daños.

Simulaban clausuras, cobraban en efectivo y despojaban concesiones de verificentros y gasolineras: hay dos funcionarios ambientales del Edomex detenidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias de empresarios del sector detallan la mecánica del esquema: inspecciones programadas deliberadamente los viernes, con amenaza de mantener cerrados los establecimientos todo el fin de semana. Los pagos exigidos a gasolineros y gaseros oscilaban entre $500 mil y $800 mil pesos en efectivo.

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En el caso de los verificentros, la Asociación Ecológica de Verificación y la Asociación de Verificentros del Estado de México documentaron en un oficio presentado en junio pasado cobros mensuales de entre $100 mil y $250 mil pesos por establecimiento, dependiendo del número de líneas o carriles. El esquema afectó a 145 de los 168 verificentros que operan en la entidad.

Adicionalmente, los empresarios denunciaron que se les exigieron $500 mil pesos por carril bajo amenaza de no revalidar los permisos necesarios para operar en 2027, pago que debía concretarse antes de diciembre próximo.

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Una red que mueve decenas de millones al mes

Las autoridades precisaron que el esquema extorsivo genera recursos ilícitos por “varias decenas de millones de pesos mensuales” solo por concepto de las cuotas para no cerrar líneas de verificación. Esa cifra aumenta de forma sustancial cuando se suman las exigencias por revalidación de autorizaciones.

La Fiscalía advirtió que el monto total podría incrementarse conforme se incorporen nuevas víctimas al expediente. La institución señaló que tiene conocimiento de afectados que aún no han formalizado su denuncia por temor a represalias y anunció que los contactará directamente para que lo hagan.

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El perfil de Raúl “N”

Raúl “N” fue designado el 17 de octubre de 2023, a poco más de un mes del inicio del gobierno de Delfina Gómez Álvarez, como director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente, encabezada por Alhely Rubio Arronis.

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El funcionario tiene una larga trayectoria dentro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Fue diputado federal durante la LIX Legislatura, donde ocupó el escaño por unos meses en sustitución de Guillermo Velasco Rodríguez, exsecretario del Medio Ambiente estatal durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto. Años antes se desempeñó como secretario particular de Jorge Emilio González, conocido como “El Niño Verde”.

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Los empresarios sostuvieron ante las autoridades que las presiones existían desde el gobierno de Alfredo Del Mazo, pero que se habían intensificado en los meses recientes.

El caso que llegó a la mañanera

El nombre de Raúl “N” adquirió proyección nacional en julio de 2026, cuando los señalamientos fueron expuestos durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ante las acusaciones, la mandataria pidió a los afectados formalizar sus denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y condenó cualquier práctica de corrupción ejercida desde instituciones públicas.

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“Tiene que haber una denuncia que puede ser de manera privada, sin necesidad de decir los nombres, o toda la asociación de gasolineros. Se presenta la denuncia y se actúa”, mencionó la mandataria en su conferencia mañanera del 6 de julio del 2026.

Segundo escándalo en la administración mexiquense

La detención de ambos funcionarios representa el segundo caso de corrupción que sacude a la administración estatal en el Edomex. El primero fue la captura de 33 funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Educación y la Oficialía Mayor, señalados por operar una red de venta de plazas docentes activa desde 2021.

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La FGJEM informó que las investigaciones continúan con el objetivo de obtener nuevas órdenes de aprehensión contra todos los involucrados en la red, entre quienes se identifican servidores públicos en activo, exfuncionarios y particulares.

Un operativo de cinco instituciones

La detención fue el resultado de una coordinación entre cinco autoridades: la FGJEM como instancia ejecutora, la SSPC federal, la Guardia Nacional y las fiscalías generales de Guerrero y de la Ciudad de México. Raúl Piña Horta fue arrestado a las 7:30 horas en la colonia Club Deportivo de Acapulco, según la ficha del Registro Nacional de Detenciones. Carlos Eduardo “N” fue capturado de forma simultánea en la capital del país.

Ambos quedaron a disposición de un juez de control del Juzgado especializado en cateos, órdenes de aprehensión y medidas de protección en línea, con sede en la Ciudad de México.