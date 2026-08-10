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Ivonne Montero es la segunda participante confirmada de “La Granja VIP 2” tras ganar La Casa de los Famosos

La cantante es la segunda celebridad confirmada para el reality 24/7 de TV Azteca y busca ganar un nuevo premio en otra televisora

Mujer con gi blanco, aretes grandes y piercings faciales. Fondo azul con logo de La Granja VIP y siluetas de vaqueros y vaqueras
Ivonne Montero podría ser la nueva famosa confirmada para La Granja VIP 2. (Especial Infobae México)
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Ivonne Montero se integra a La Granja VIP como la segunda celebridad confirmada para este proyecto 24/7 de TV Azteca, donde famosos deben realizar tareas propias del campo.

Deja atrás el glamour para enfrentarse a una dinámica marcada por las labores rurales y la convivencia con animales.

El reto implica adaptarse a un ambiente rústico y cumplir actividades alejadas de la comodidad habitual. La experiencia busca mostrar una faceta distinta de Montero, centrada en el esfuerzo y la colaboración. Su llegada genera expectativa entre la audiencia sobre su desempeño en este entorno y la interacción con el resto de los participantes.

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¿Quién es Ivonne Montero?

Ivonne Montero es bienvenida a La Granja VIP Segunda Temporada - (X)

Ivonne Montero es una actriz y cantante mexicana que ha desarrollado su carrera dentro del entretenimiento. Su incorporación al programa representa una oportunidad para verla en un escenario distinto al de sus trabajos habituales.

Ahora tendrá que enfrentarse a actividades rurales y a una dinámica de convivencia permanente. El desafío será adaptarse a labores que forman parte del concepto de La Granja VIP, lejos del entorno de comodidad asociado con la vida de las celebridades.

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La propuesta promete mostrar otra faceta de Montero, quien tendrá que colaborar con sus compañeros y responder a las exigencias de la vida en el campo. Su participación será una de las apuestas para generar interés alrededor del nuevo reality.

¿De qué trata La Granja VIP?

Cuadrícula con dieciocho recuadros, uno con Carlos Trejo y diecisiete con siluetas de figuras. Silueta grande de persona y fondo violeta con luces. Logo La Granja VIP
Según filtraciones en X, Ivonne Montero podría ser la nueva famosa confirmada para La Granja VIP 2. (Especial Infobae México)

La Granja VIP es un proyecto 24/7 de TV Azteca en el que distintas celebridades deberán convivir mientras realizan tareas relacionadas con el campo. La dinámica combina la exposición constante de los participantes con actividades rurales.

Los famosos tendrán que realizar labores propias de una granja y convivir con animales, además de adaptarse a un ambiente más rústico. La propuesta busca alejarlos de las comodidades que normalmente acompañan a las figuras del entretenimiento.

La participación de Ivonne Montero representa precisamente ese contraste: una celebridad acostumbrada a los reflectores enfrentándose a una experiencia centrada en el trabajo, la convivencia y la adaptación a un entorno diferente.

Carlos Trejo fue el primer confirmado

Carlos Trejo
(FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Antes del anuncio de Ivonne Montero, Carlos Trejo fue presentado como el primer participante confirmado de La Granja VIP. Su incorporación abrió oficialmente la lista de celebridades que formarán parte de esta nueva propuesta.

Con Montero ya son dos los nombres conocidos del elenco, aunque todavía faltan muchos participantes por confirmar. La expectativa estará puesta en las siguientes revelaciones y en cómo quedará conformado el grupo que vivirá esta experiencia.

Por ahora, Trejo y Montero son los nombres que encabezan el elenco confirmado. El resto de las celebridades tendrá que esperar su anuncio oficial para saber quiénes se sumarán al reto de vivir, trabajar y convivir bajo las reglas de La Granja VIP.

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