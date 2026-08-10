Padre de Dafne Zapata vuelve a conectarse por Zoom y desafía orden judicial de comparecer en persona

Padre de Dafne Zapata deberá presentarse ante el juez este lunes en Tamaulipas por presunto abuso sexual contra su hija,

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Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos, volvió a eludir la comparecencia presencial ordenada por un juez y participó por segunda ocasión vía Zoom en su audiencia por presunto abuso sexual agravado en El Mante, Tamaulipas, este lunes 10 de agosto.

La defensa del imputado, encabezada por el abogado Mario Enrique Fuentes Medina, justificó la ausencia en la sala argumentando riesgos para la seguridad personal de su cliente. Sostuvo que la legislación vigente permite la comparecencia remota cuando existe un riesgo comprobable para la integridad del imputado, y citó agresiones verbales registradas en diligencias anteriores.

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El juez de control Eliseo Sánchez Wong, del Centro Integral de Justicia (CIJ) de El Mante, había ordenado expresamente la presencia física de Gabriel “N” tras la sesión del viernes 7 de agosto, en la que el acusado también participó a distancia. Pese a esa instrucción, el imputado volvió a conectarse de forma remota.

Tres abogados en cinco diligencias

El cambio de representación legal se ha convertido en un patrón dentro del proceso. En cinco diligencias, Gabriel “N” ha sustituido a su defensor en tres ocasiones. El juez Sánchez Wong advirtió que ese derecho no puede operar como mecanismo para generar aplazamientos indefinidos.

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Dafne Zapata sonríe en primer plano y, en un recuadro, su padre es identificado como el principal investigado por feminicidio y abuso sexual. (Facebook / YouTube: Telediario)

El juzgador fue explícito: si el imputado vuelve a cambiar de abogado, podría impedirse una nueva designación particular y el proceso continuaría con un defensor público de oficio. También advirtió que, de no comparecer físicamente, Gabriel “N” podría ser declarado sustraído de la acción de la justicia, lo que activaría una nueva orden de aprehensión por parte de la FGJT.

Un expediente con siete años de dilaciones

El proceso por abuso sexual contra Gabriel “N” se inició en 2019, cuando Dafne Zapata tenía seis años. La denuncia fue presentada por Alejandra Quintos, madre de la víctima, y la carpeta fue clasificada originalmente como violación equiparada agravada. Con el tiempo, el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado.

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A lo largo del proceso, Gabriel “N” estuvo aproximadamente dos años en prisión preventiva, pero recuperó su libertad mientras el procedimiento continuaba. Al 10 de agosto de 2026, no existe ninguna sentencia que determine su responsabilidad penal.

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)

Durante el desahogo de pruebas, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) incorporó nuevos elementos delictivos a la carpeta, compuesta por seis tomos procesales. En la sesión del viernes 7, la nueva defensa del imputado solicitó un plazo de 30 días para estudiar el expediente. Sánchez Wong lo consideró excesivo y concedió únicamente dos días naturales.

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El feminicidio en la academia y los tres imputados

Este proceso por abuso sexual es independiente al que se sigue por la muerte de Dafne, aunque ambos recayeron en la misma familia y en el mismo estado.

El 13 de julio de 2026, Dafne ingresó al campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Cuatro días después, el 17 de julio, murió dentro de las instalaciones. La necropsia determinó como causa de muerte la asfixia por sumersión y documentó golpes y contusiones en distintas zonas del cuerpo. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) abrió la investigación bajo protocolo de feminicidio.

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Foto: FGJE

La jueza de control María Ciria Mora González, del Centro Integral de Justicia (CIJ) de Altamira, vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, de 18 años, por su probable participación en el crimen. Un juez de control del mismo CIJ hizo lo propio con el director del plantel, Jorge Luis “N”, y con la instructora Estrellita “N”, señalada como autora material del feminicidio. Los tres imputados permanecen bajo prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación complementaria.

La muerte de Dafne ocurrió cuando tenía 13 años, siete después de que su madre presentara la primera denuncia contra su padre.