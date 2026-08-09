El error que multiplica los mosquitos en temporada de lluvias

Las cuatro enfermedades transmitidas por mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, como dengue y zika, que aumentan durante la temporada de lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La proliferación de mosquitos en la temporada de lluvias no es un fenómeno inevitable ni simplemente atribuible a la cantidad de agua caída.

El incremento de vectores como el Aedes aegypti, responsable de transmitir dengue, Zika y chikungunya, responde a un error humano concreto: permitir que el agua se acumule en pequeños recipientes domésticos y ambientales sin medidas de control.

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Las principales instituciones sanitarias internacionales y regionales, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, han documentado que esta práctica, habitual durante las lluvias, es el factor decisivo que multiplica los criaderos y, en consecuencia, los casos de enfermedad.

La importancia del entorno doméstico

La Organización Mundial de la Salud señala que el mosquito Aedes aegypti prospera en ambientes urbanos, especialmente en recipientes artificiales de agua que suelen encontrarse dentro y alrededor de las viviendas.

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En la ficha “Dengue y dengue grave”, la OMS explica que el error fundamental consiste en no modificar el entorno doméstico para evitar la acumulación de agua en objetos como baldes, neumáticos, botellas y macetas.

La institución advierte que la transmisión del dengue depende de la presencia de mosquitos hembra infectados, que encuentran en estos criaderos las condiciones ideales para completar su ciclo vital.

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La OMS recomienda eliminar correctamente los desechos sólidos, cubrir y limpiar semanalmente los recipientes de agua doméstica y aplicar insecticidas adecuados solo como complemento.

Además, recalca que la protección personal, mediante ropa que cubra el cuerpo, uso de mosquiteros y repelentes, es esencial para reducir el riesgo de picaduras, pero que lo central es la gestión ambiental.

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La evidencia presentada en la “Global Strategy for dengue prevention and control, 2012–2020” enfatiza que la prevención y el control de estas enfermedades dependen casi exclusivamente de medidas sostenidas de control de vectores en el entorno inmediato.

El error fundamental consiste en no modificar el entorno doméstico para evitar la acumulación de agua en objetos como baldes, neumáticos, botellas y macetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Error de manejo y el ciclo de vida del mosquito

La Organización Panamericana de la Salud ha desarrollado mensajes clave y materiales técnicos que detallan cómo el Aedes aegypti, presente en casi todos los países de América Latina y el Caribe, se reproduce principalmente en recipientes artificiales con agua.

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En el documento “Mensajes claves para el control de Aedes aegypti”, la OPS identifica como error crítico la falta de tapado, vaciado y cepillado de recipientes, ya que los huevos del mosquito se adhieren a las paredes internas y pueden sobrevivir durante meses, eclosionando con la siguiente lluvia.

La OPS insiste en que el mosquito pone sus huevos cada pocos días en distintos recipientes, lo que multiplica los criaderos cuando la población subestima la importancia de pequeños volúmenes de agua y descuida la limpieza sistemática.

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En la guía “Consejos para evitar criaderos de mosquito en tu casa y en tu patio”, la organización enumera acciones concretas: tapar tanques, cambiar el agua y cepillar paredes internas de barriles una vez por semana, eliminar objetos en desuso, limpiar canaletas y mantener patios libres de recipientes que puedan acumular agua.

La OPS recalca que confiar únicamente en la fumigación o en el descenso de la temperatura es un error de percepción común.

El ciclo biológico del mosquito y la persistencia de sus huevos hacen que la amenaza se mantenga latente incluso durante el frío o después de una fumigación, si no se eliminan los criaderos domésticos.

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El rol de los pequeños recipientes

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han publicado materiales educativos como “Where Mosquitoes Live” y “Life cycle of Aedes mosquitoes”, donde explican que el error más frecuente reside en subestimar la capacidad de los mosquitos para reproducirse en pequeñas cantidades de agua.

Los CDC detallan que las hembras ponen sus huevos en las paredes de recipientes ubicados por encima de la línea de agua, permitiendo que los huevos permanezcan viables incluso en seco y durante varios meses.

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El organismo subraya que recipientes tan pequeños como tazas, vasos y bandejas pueden transformarse en criaderos si no se vacían y limpian regularmente.

Cambiar el agua sin cepillar las paredes no elimina los huevos, que quedarán adheridos hasta que una nueva lluvia reinicie el ciclo.

Por eso, la intervención mecánica —el cepillado— resulta más eficaz que el uso indiscriminado de productos químicos.

Recipientes tan pequeños como tazas, vasos y bandejas pueden transformarse en criaderos si no se vacían y limpian regularmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia europea en control de criaderos urbanos

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha elaborado guías para abordar el aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos en regiones urbanas.

El ECDC destaca que la eliminación de agua estancada en recipientes como macetas, cubetas y canaletas obstruidas es la medida más efectiva para limitar los lugares de reproducción de mosquitos.

La institución recomienda además la protección personal y, en casos específicos, el uso selectivo de larvicidas o adulticidas, siempre como parte de una estrategia más amplia que incluya la gestión ambiental y la participación comunitaria.

El ECDC también señala que el error de confiar solo en condiciones climáticas favorables o en intervenciones puntuales resulta insuficiente, especialmente en entornos urbanos donde la acumulación de agua en recipientes artificiales es frecuente y el movimiento de personas puede introducir virus en nuevas áreas.

UNICEF y la dimensión educativa del error

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha centrado sus acciones en campañas educativas para corregir el error de no reconocer pequeños recipientes como criaderos.

En el documento “Control del vector Aedes aegypti y medidas preventivas”, UNICEF presenta el índice de recipientes como indicador epidemiológico, mostrando que la multiplicación de criaderos domésticos se traduce en un aumento medible del riesgo sanitario.

UNICEF enfatiza que el éxito de las campañas de control depende de la colaboración de las familias para vaciar, tapar y limpiar todos los recipientes que puedan acumular agua.

La dimensión educativa es esencial: solo cuando la población comprende que incluso el agua limpia almacenada dentro de la vivienda puede ser peligrosa, se logra reducir la presencia de mosquitos y, con ello, la incidencia de enfermedades.

La eliminación de agua estancada en recipientes como macetas, cubetas y canaletas obstruidas es la medida más efectiva para limitar los lugares de reproducción de mosquitos. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/Archivo

Recomendaciones y estrategias correctivas

Las instituciones internacionales coinciden en que la eliminación sistemática de criaderos es la estrategia decisiva para cortar la cadena de transmisión.

Recomiendan revisar semanalmente todos los espacios del hogar, tapar tanques y barriles, eliminar recipientes inservibles y cepillar las paredes internas de aquellos que se reutilizan.

La protección personal mediante ropa adecuada, uso de repelentes y mosquiteros refuerza estas medidas, pero no las reemplaza.

El error de comportamiento —permitir agua acumulada sin manejo— es prevenible y corregible.

Campañas recientes, como la Semana de Acción contra los Mosquitos organizada por la OPS, muestran que la educación comunitaria y la participación activa son claves para alcanzar resultados sostenidos.

Experiencias como las brigadas escolares en Paraguay, apoyadas por la OPS, ilustran que los cambios de hábito pueden reducir la densidad de criaderos y la incidencia de dengue en temporada de lluvias.

Corregir el error, reducir el riesgo

La evidencia reunida por la OMS, la OPS, los CDC, el ECDC y UNICEF demuestra que la multiplicación de mosquitos en época de lluvias tiene solución si se corrige el error humano de permitir que el agua se acumule en recipientes sin protección ni limpieza.

Errores que favorecen la proliferación de mosquitos y las recomendaciones de la OMS, OPS y UNICEF para su prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión consciente del agua doméstica y el cambio de hábitos cotidianos no solo disminuyen la cantidad de mosquitos, sino que también reducen el riesgo de enfermedades asociadas.

La responsabilidad colectiva y la acción informada, respaldadas por la ciencia y la experiencia internacional, son la clave para que la temporada de lluvias no se convierta en sinónimo de brotes de dengue, Zika o chikungunya.