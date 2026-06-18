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Inteligencia Artificial revela a los jugadores de Corea del Sur que México debe temer previo a su duelo en el Mundial 2026

Corea del Sur llega al encuentro con futbolistas consolidados en ligas de primer nivel y con experiencia en escenarios mundialistas

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(REUTERS/Paul Childs)
(REUTERS/Paul Childs)

La Selección Mexicana enfrentará este jueves a Corea del Sur en un partido que podría definir gran parte de su futuro en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

De cara al encuentro, herramientas de inteligencia artificial destacan a varios futbolistas surcoreanos como las principales amenazas para el conjunto dirigido por Javier Aguirre debido a su experiencia internacional, capacidad ofensiva y peso dentro del esquema asiático.

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Tras vencer a República Checa en su debut, los Guerreros Taeguk llegan a con confianza y con una generación que mezcla experiencia europea y juventud, factores que han convertido a Corea del Sur en uno de los rivales más competitivos de Asia en los últimos años.

Son Heung-min encabeza la lista de peligros para el Tri

Son Heung-min (AP Foto/Matías Delacroix)
Son Heung-min (AP Foto/Matías Delacroix)

De acuerdo con la IA, el nombre que aparece como la principal amenaza es el de Son Heung-min. El capitán surcoreano destaca por su velocidad, capacidad para atacar los espacios y experiencia en la élite del futbol europeo.

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La inteligencia artificial también señala a Lee Kang-in como uno de los jugadores capaces de desequilibrar el encuentro. Su visión de juego, habilidad para generar oportunidades y capacidad para asociarse en el último tercio del campo lo convierten en una pieza clave para el ataque asiático.

Otro futbolista a seguir es Hwang Hee-chan, atacante que suele aprovechar los espacios a la espalda de las defensas gracias a su potencia física y velocidad en las transiciones.

Experiencia y solidez en la columna vertebral de Corea del Sur

Hwang In-beom (REUTERS/Paul Childs)
Hwang In-beom (REUTERS/Paul Childs)

Más allá de sus figuras ofensivas, la IA destaca la importancia de jugadores como Kim Min-jae, considerado uno de los defensores más sólidos del futbol asiático. Su presencia en la zaga aporta liderazgo y fortaleza en el juego aéreo.

En el mediocampo, Hwang In-beom aparece como el encargado de marcar el ritmo del equipo y conectar la recuperación con el ataque, mientras que el guardameta Jo Hyeon-woo representa una garantía bajo los tres postes gracias a su experiencia internacional.

De acuerdo con el análisis realizado por inteligencia artificial, la combinación entre la calidad individual de Son Heung-min, la creatividad de Lee Kang-in y la solidez defensiva de Kim Min-jae convierte a Corea del Sur en un rival capaz de competir de tú a tú con cualquier selección.

Para México, contener a estas figuras podría ser una de las claves para acercarse a los octavos de final del Mundial 2026.

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