Quiénes son los 17 participantes de La Casa de los Famosos México 2026 que siguen en el reality: lista completa

Una ilustración editorial presenta a los participantes de La Casa de los Famosos México 2026, distribuidos en tres hileras con el logo del programa al centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras la eliminación de Mariana Ochoa este domingo 2 de agosto, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 continúa con 17 habitantes en competencia.

El reality de Televisa, que premia con 4 millones de pesos y termina a inicios de octubre, arrancó el 26 de julio con 18 participantes; Ochoa fue la primera en salir.

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La permanencia de cada habitante depende del voto del público, que elige a quién salvar.

Mariana Ochoa, la única eliminada hasta ahora

Mariana Ochoa fue la primera eliminada. (LCDLFM)

Mariana Ochoa, cantante y exintegrante de OV7, fue la primera eliminada de la temporada. Entró como habitante sorpresa en la noche del estreno —la última en ser revelada— y acumuló nueve puntos en la nominación formal del miércoles 29 de julio. En la silla giratoria final, el público eligió salvar a Luis Chaparro sobre ella.

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Los 17 habitantes que siguen en competencia

Yanet García — Conductora y health coach, 35 años. La más nominada de la primera semana con 16 puntos, pero también la primera salvada por el público.

Yahir — Cantante, 47 años. Cuarto Malibú.

Flor Vigna — Actriz argentina, 32 años. Cuarto Malibú.

Moisés Peñaloza — Actor, 34 años. Cuarto Tulúm.

Ese Pérez — Creador de contenido, 26 años, el más joven de la casa. Cuarto Ibiza.

Cynthia Klitbo — Actriz, 59 años. Fue la única habitante inmune durante la primera semana gracias a un poder otorgado por Gema Garoa vía el teléfono rojo del estreno.

Gema Garoa — Actriz y conductora, 35 años. Entró a la casa en medio del duelo por la muerte de su padre, fallecido el día antes del estreno.

Memo Schutz — Comentarista y conductor deportivo, 46 años. El habitante con mayor crecimiento proporcional en Instagram de la primera semana.

Masad Altamimi — Creador de contenido de Arabia Saudita, 36 años.

Luis Chaparro — Creador de contenido, 29 años. Sobrevivió la primera silla giratoria frente a Mariana Ochoa.

Brianda Deyanara — Creadora de contenido, 30 años. La participante con mayor base en TikTok de todo el elenco con 35.7 millones de seguidores .

Ximena Herrera — Actriz de 46 años. Regresó a la casa como tercera salvada en la primera gala de eliminación, ante la sorpresa de los demás nominados.

Ernesto Laguardia — Actor, 66 años, el mayor de la casa. Casado con Patricia Rodríguez desde 2007. Cuarto Ibiza.

Arantza Ruiz — Actriz, 29 años. Fue la primera habitante en nominar directamente a un compañero vía el teléfono rojo del estreno.

Karina Torres — Creadora de contenido, 35 años, capitana del cuarto Tulúm.

Fede Vigevani — Creador de contenido uruguayo, 31 años, habitante infiltrado de la temporada. Sus movimientos los dicta el público sin que sus compañeros lo sepan.

Aldo Rendón — Fashion stylist sinaloense, 47 años. Fue el primer nominado de la temporada y el segundo en regresar a la casa en la primera gala de eliminación.

Los cinco habitantes que más crecieron en Instagram en la primera semana

Ilustraciones digitales realistas muestran los bustos de los dieciocho concursantes de La Casa de los Famosos México 2026 sobre un fondo degradado con logos de redes sociales y corazones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arranque del reality movió los números digitales de todos los participantes.

Los cinco con mayor crecimiento en Instagram entre el 26 de julio y el cierre de la primera semana fueron:

Memo Schutz con 179,000 nuevos seguidores

Fede Vigevani con aproximadamente 150,000

Aldo Rendón con 133,000

Gema Garoa con 80,000

Karina Torres con aproximadamente 70,000.

Todos los participantes sumaron seguidores durante la primera semana; estos cinco concentraron los aumentos más altos.