Así reaccionaron los habitantes al regreso de Luis Chaparro y la eliminación de Mariana Ochoa

Luis Chaparro regresó a LCDLFM tras ser salvado por el público. Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada del reality show. (LCDLFM/Televisa)

Guardar

Luis Chaparro regresó entre aplausos y gritos de alegría a la casa de La Casa de los Famosos México 2026 este domingo 2 de agosto, luego de enfrentarse a Mariana Ochoa en la silla giratoria,convirtiéndose la cantante en la primera eliminada del reality show.

Sus compañeros recibieron a Chaparro en avalancha: Brianda Deyanara, Moisés Peñaloza y Karina Torres fueron los primeros en correr hacia él. Detrás llegaron todos los demás, incluido Memo Schutz, que no ocultó la emoción.

PUBLICIDAD

La escena contrastó con la salida de la exintegrante de OV7, quien minutos antes había cruzado tambaleándose el túnel del Geely EX2 con la mano en la boca, visiblemente sorprendida por el veredicto de la votación final.

Chaparro entró aplaudiendo y la casa entera corrió a recibirlo

Al abrirse la puerta amarilla, Chaparro apareció con traje azul marino, aplaudiendo y sonriendo. Sus compañeros corrieron hacia él desde el fondo de la sala y lo envolvieron en un abrazo colectivo.

PUBLICIDAD

Brianda Deyanara, Moisés Peñaloza y Karina Torres encabezaron la carrera. Detrás llegaron Masad Altamimi, Memo Schutz, Ximena Herrera y el resto de los habitantes.

Ximena le gritó “Te lo mereces. Te lo mereces”, mientras que Memo Schutz celebró con una frase: “Dale pizza al americanista.”

La recepción fue unánime en entusiasmo, lo que llamó la atención dado que tres habitantes —Yahir, Masad Altamimi y Karina Torres— se habían posicionado frente a Chaparro horas antes para pedir su eliminación.

PUBLICIDAD

La eliminación de Mariana Ochoa que nadie esperaba

Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada de La Casa de los Famosos México, luego de que el público decidiera salvar a Luis Chaparro, contra quien se enfrentó en la silla giratoria. (LCDLFM/Televisa)

Antes del regreso de Chaparro, la conductora Galilea Montijo había anunciado la eliminación con un redoble de tambores desde la Sala de Eliminación: “Quien se va de la casa eres tú. Eres tú, Mariana.”

Ochoa salió tambaleándose al abrirse la puerta del túnel, con la mano en la boca. Vestida de verde con flecos, avanzó por el corredor rosa hasta el foro y después con Wendy Guevara para la postgala. El resultado sorprendió porque las encuestas de la semana perfilaban a Ximena Herrera como la más vulnerable, pero Herrera regresó a la casa en tercer lugar.

PUBLICIDAD

En la nominación formal del miércoles 29 de julio, Mariana había acumulado nueve puntos —segundo lugar detrás de Yanet García con 16—. Brianda Deyanara le sumó cuatro con la moneda del destino, que le permitió duplicar sus votos, y Flor Vigna le agregó dos más. Arantza Ruiz y la propia Brianda se habían posicionado frente a ella en la gala, señalando dificultades para conectar dentro de la casa.

Luis Chaparro habló tras su salvación: “Quise llorar”

Las declaraciones de Luis Chaparro tras salvarse de la eliminación en LCDLFM. (LCDLFM/Televisa)

Ya en el confesionario con La Jefa, Chaparro describió lo que vivió en la silla giratoria: “Estaba muy emocionado, me estaba divirtiendo mucho. Ya como iban saliendo mis compañeros, cada vez perdía un poquito más la esperanza.”

PUBLICIDAD

Reconoció que cuando Galilea Montijo le hizo una pregunta en la puerta giratoria, respondió algo distinto a lo que le preguntaron. Lo atribuyó a su TDA.

Sobre el momento en que vio a sus compañeros recibirlo, dijo que fue lo que más lo movió: “Algo que me rompió, que quise llorar, fue la emoción de ver a mis compañeros que estaban felices, que vinieron.”

PUBLICIDAD

Desde el confesionario, Chaparro tuvo palabras para la primera eliminada: “Mariana, de verdad, eres una persona increíble. Tuve la oportunidad de platicar algunas cosas contigo, de tu experiencia, de tu carrera.” Le recordó que en la cena de nominados ya le había dicho que es “una madre increíble” y que la casa va a extrañar sus hotcakes.

Prometió que al salir del reality será el primero en ir a sus conciertos: “La vas a romper. Gracias por permitirme compartir esta experiencia con una personalidad como tú.”

PUBLICIDAD