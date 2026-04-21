Localizan a dos niñas encadenadas en un domicilio en Reynosa: colectivo denuncia que no sabían dónde vivían

Foto: Desaparecidos por Tamaulipas

Dos menores de edad fueron localizadas encadenadas de las piernas en un domicilio de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, lo que movilizó a elementos de seguridad para verificar si se trataba de una situación de maltrato infantil.

De acuerdo con el colectivo Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas, las dos niñas de 2 y 5 años de edad fueron ubicadas en la calle Pino de la colonia Balcones de Alcalá, cuando un grupo de personas se percataron de que tenían cadenas en una de sus piernas.

Debido a los hechos, los testigos reportaron la situación de las menores al sistema de emergencias C5, lo que provocó una movilización para verificar su situación.

Al arribar, los policías localizaron a las dos menores con un candado y cadena sujetos a uno de sus pies. El colectivo señaló que las niñas no sabían dónde vivían y que no pudieron proporcionar datos sobre sus familiares.

Reportes de medios locales refieren que ambas menores fueron liberadas y trasladadas para su resguardo a instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de Reynosa, donde recibirán atención y protección mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Foto: Desaparecidos en Tamaulipas

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto al encadenamiento de las dos menores de edad.

Hecho similar ocurrió en el 2015

Cabe señalar que un hecho similar se registró en la entidad en el año 2015, cuando elementos de la Fuerza Tamaulipas detuvieron a dos mujeres en Reynosa por mantener a una menor encadenada de manera esporádica.

De acuerdo con reportes periodísticos de ese año, fue a través del número de emergencias que se dio aviso a las autoridades de que en un domicilio de la calle Juárez y Morelos, de la colonia Centro, se encontraba una persona consumiendo drogas mientras presuntamente tenía a una persona asegurada con cadenas.

Al arribar, los elementos se percataron de la presencia de una menor de edad retenida con cadenas y bajo la supervisión de una mujer originaria de Tampico.

Al ser cuestionada sobre los hechos, la mujer negó ser la madre de la menor de edad; sin embargo, se reportó que ella fungía como la responsable debido a que la tutora no se encontraba por trabajo.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el Cártel del Noreste prohibió la venta de combustible a las patrullas municipales para evitar que patrullen la zona (Foto: Twitter/SSP_GobTam)

La mujer afirmó que tuvo que amarrar a la niña debido a que lloraba mucho, por lo que decidió salir a buscar a la madre biológica, a quien no veía desde un par de días antes, por lo que decidió dejarla en esa situación.

Debido a los hechos, las autoridades procedieron con la detención de ambas mujeres, así como el traslado de la menor de edad a una casa hogar del sistema DIF.

El Artículo 368 bis del Código Penal de Tamaulipas castiga a quien ejerza maltrato físico, psicoemocional o económico, se produzcan o no lesiones.