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América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Joven del Torneo de Clausura 2026

El Clásico Joven regresa con ambos equipos peleando en la zona alta y con mucho en juego rumbo a la Liguilla

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Águilas y Cementeros protagonizarán uno de los partidos más importantes de la temporada regular. (Ilustración: Jovani Pérez)
Águilas y Cementeros protagonizarán uno de los partidos más importantes de la temporada regular. (Ilustración: Jovani Pérez)

Uno de los encuentros más atractivos del futbol mexicano está listo para robarse los reflectores este fin de semana. América y Cruz Azul volverán a encontrarse en el terreno de juego para disputar una nueva edición del Clásico Joven, compromiso correspondiente a la fecha 14 del Clausura 2026, en un choque que podría impactar directamente en la parte alta de la clasificación.

La rivalidad entre azulcremas y cementeros vivirá un nuevo capítulo este sábado 11 de abril, cuando ambos equipos se midan a las 21:05 horas sobre la cancha del Estadio Azteca, recinto que abrirá nuevamente sus puertas para recibir a las Águilas en uno de los partidos más esperados de la temporada. Los aficionados podrán seguir el duelo a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

(Especial)
(Especial)

América busca recuperar protagonismo en el momento más importante

El conjunto de André Jardine no ha tenido la misma contundencia mostrada en campañas anteriores, dejando dudas en distintos momentos del campeonato debido a ciertas irregularidades en su funcionamiento colectivo.

Aunque el plantel americanista continúa dentro de la pelea por avanzar de forma directa a la siguiente fase, el rendimiento mostrado hasta ahora ha sido inconsistente, principalmente por la falta de estabilidad entre líneas.

Apr 7, 2026; Nashville, TN, USA; Club America forward Raœl Zœ–iga (19) competes for the ball with Nashville SC defender Jeisson Palacios (4) during the second half of their Concacaf Champions Cup quarterfinal match at Geodis Park. Mandatory Credit: Alan Poizner-Imagn Images
Apr 7, 2026; Nashville, TN, USA; Club America forward Raœl Zœ–iga (19) competes for the ball with Nashville SC defender Jeisson Palacios (4) during the second half of their Concacaf Champions Cup quarterfinal match at Geodis Park. Mandatory Credit: Alan Poizner-Imagn Images

Pese a ello, el cuadro capitalino mantiene argumentos ofensivos importantes gracias al talento de jugadores como Raphael Veiga, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Rodrigo Dourado, futbolistas que han tomado protagonismo cuando el equipo más lo necesita.

Instalados en el sexto lugar de la tabla general, los de Coapa saben que una victoria en casa frente a su histórico rival podría representar un impulso importante rumbo a la fase final del torneo.

Cruz Azul llega con presión tras tropezón internacional

En contraste, Cruz Azul ha mostrado una versión mucho más estable durante el semestre, consolidándose como uno de los clubes más competitivos de la campaña bajo el proyecto encabezado por Nicolás Larcamón.

La Máquina ha encontrado regularidad gracias a su disciplina táctica, fortaleza defensiva y un ataque que ha sabido resolver partidos importantes, cualidades que la tienen ubicada en el segundo puesto de la clasificación.

Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; LAFC forward Son Heung-Min (7) celebrates with forward David Martínez (30) after scoring a goal against Cruz Azul in the first half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; LAFC forward Son Heung-Min (7) celebrates with forward David Martínez (30) after scoring a goal against Cruz Azul in the first half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Jugadores como Raúl Gudiño, Carlos Rodríguez y Erik Lira han sido determinantes para el buen momento del conjunto celeste, aportando equilibrio y liderazgo dentro de la cancha.

Sin embargo, el equipo cementero arriba golpeado anímicamente luego de sufrir una dura derrota de 3-0 frente al LAFC en actividad internacional, resultado que dejó cuestionamientos en torno a su capacidad para competir en escenarios de alta exigencia.

Con ese panorama, Cruz Azul buscará dejar atrás ese tropiezo dando un golpe de autoridad en territorio azulcrema y reafirmando su condición de aspirante al campeonato.

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