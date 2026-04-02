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¿Quién es Said Aguilar? El joven prospecto de Pericos que acaba de firmar con los Yankees

Con solo 17 años, el lanzador veracruzano da el salto a la academia internacional buscando consolidarse en una de las franquicias más importantes de las Grandes Ligas

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Formado en la academia de los Pericos de Puebla, Said Aguilar inicia su etapa internacional tras ser reclutado por uno de los equipos más emblemáticos de la MLB. (Foto cortesía: X/ @Pericos_Oficial)
Formado en la academia de los Pericos de Puebla, Said Aguilar inicia su etapa internacional tras ser reclutado por uno de los equipos más emblemáticos de la MLB. (Foto cortesía: X/ @Pericos_Oficial)

El beisbol mexicano suma un nuevo paso hacia el panorama internacional con la firma de Manuel Said Aguilar Herrera por los Yankees de Nueva York. La incorporación refleja el trabajo constante de los clubes nacionales en la formación de prospectos listos para la gran vitrina del deporte

El joven veracruzano, surgido en la academia de los Pericos de Puebla, comienza su camino profesional en una de las organizaciones más icónicas de las Grandes Ligas.

Aguilar, oriundo de Poza Rica y con apenas 17 años, se consolidó como uno de los académicos más destacados del club poblano. Su reciente presentación oficial marca el cierre de una etapa formativa y la apertura de un reto internacional.

Un desarrollo integral en la academia de Pericos

La historia de Said Aguilar tiene como punto de partida su ingreso a la academia de Pericos de Puebla, donde fue parte de la generación 2025-2026 y permaneció más de dos años bajo un esquema de formación integral.

  • Se desempeñó como lanzador y jardinero, destacando por su versatilidad en el terreno de juego.
  • Fue identificado desde temprano como uno de los prospectos con mayor proyección dentro de la organización.
  • Su proceso de desarrollo estuvo guiado por un staff técnico encabezado por el gerente deportivo Enrique López y el cuerpo de entrenadores liderado por Ewdis Taveras.
Con 17 años, Said Aguilar desarrolló su carrera en la generación 2025-2026 de la academia de Pericos, permaneciendo más de dos años bajo un riguroso esquema de entrenamiento. (X/ @Pericos_Oficial)
Con 17 años, Said Aguilar desarrolló su carrera en la generación 2025-2026 de la academia de Pericos, permaneciendo más de dos años bajo un riguroso esquema de entrenamiento. (X/ @Pericos_Oficial)

La academia de Pericos refuerza así su papel como generadora de talento capaz de integrarse a organizaciones de Grandes Ligas.

Las cualidades que atrajeron a los Yankees

La decisión de los Yankees de Nueva York de sumar a Said Aguilar a su sistema responde al potencial y las condiciones que mostró durante su etapa de desarrollo en México.

  • El scout internacional Kevin Varela realizó un seguimiento de varios meses antes de concretar la firma.
  • Aguilar se distingue por su potente brazo (capaz de lanzar por arriba de 94 mph), velocidad y capacidad para jugar tanto en el montículo como en los jardines.
  • Su perfil polivalente, mentalidad competitiva, disciplina y capacidad de adaptación lo hicieron destacar ante los visores internacionales.
Aguilar Herrera confirmó que su siguiente paso será en la academia de Yankees, donde buscará su debut en Grandes Ligas. (AP Foto/Charles Rex Arbogast)
Aguilar Herrera confirmó que su siguiente paso será en la academia de Yankees, donde buscará su debut en Grandes Ligas. (AP Foto/Charles Rex Arbogast)

De esta manera, este paso representa una apuesta a mediano plazo por parte de la organización neoyorquina, que buscará desarrollar al pelotero en su academia de República Dominicana.

Firma y mensaje de Said Aguilar

La presentación oficial tuvo lugar este 2 de abril, en un evento donde Aguilar estuvo acompañado por su familia, entrenadores y representantes de ambos clubes.

  • El joven pelotero agradeció profundamente a sus padres por el apoyo incondicional y a sus formadores en la academia.
  • Reconoció especialmente a figuras como Chatito, Taveras y el scout Kevin Varela por orientarlo en su proceso de crecimiento.
  • Confirmó que su siguiente etapa será en la academia internacional de Yankees, donde buscará consolidarse y aspirar a un futuro debut en Grandes Ligas.
Manuel Said Aguilar Herrera firma con los Yankees de Nueva York y marca un avance clave para el beisbol mexicano en el plano internacional. (X/ @Pericos_Oficial)
Manuel Said Aguilar Herrera firma con los Yankees de Nueva York y marca un avance clave para el beisbol mexicano en el plano internacional. (X/ @Pericos_Oficial)

Con este logro, Said Aguilar se suma a una generación de peloteros mexicanos que buscan dejar huella en el escenario internacional y refuerza el papel de Pericos de Puebla como semillero de atletas de alto rendimiento.

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