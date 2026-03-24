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Uber y taxis de CDMX arman alianza rumbo al Mundial 2026: ¿Cómo pedir uno desde la app?

Los usuarios podrán elegir la opción de Taxi dentro de Uber según precio, tiempo o comodidad

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(Uber)
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Con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, este 24 de marzo Uber anunció una alianza con la plataforma MX Taxi, que permitirá a los taxistas recibir viajes a través de la aplicación.

La iniciativa busca ofrecer una opción de movilidad más accesible, confiable y cómoda para los residentes de la capital y los más de cinco millones de turistas que se esperan durante el evento.

Alianza entre transporte público y privado

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

MX Taxi es una plataforma digital lanzada recientemente en la Ciudad de México para modernizar el servicio de taxis concesionados. Impulsada por la tecnología de Autocab, busca integrar a los taxistas tradicionales en el ecosistema de aplicaciones móviles.

Según Félix Olmo, Director General de Uber México, esta colaboración posiciona a la ciudad como un referente global en movilidad:

“Este año es el más importante en México en mucho tiempo. Y una ocasión especial requiere de un anuncio especial. Por eso hoy presentamos esta nueva alianza, que sin duda ayudará a hacer a México un referente todavía más importante a nivel mundial”.

Erasto Vázquez, vocero de MX Taxi, destacó que la integración no fue sencilla, ya que implicó crear un producto específico que respetara la estructura e identidad del gremio:

“Uber no es el enemigo, es un aliado estratégico. Un aliado que nos abre las puertas de un mercado global”.

Con esta alianza, los conductores de taxi podrán conectarse a la plataforma cuando lo deseen, reduciendo tiempos muertos y generando mayores ingresos.

Además, informaron que contarán con las mismas funciones de seguridad que los viajes de Uber, incluyendo cobertura de seguro, soporte 24/7 y la tecnología RideCheck, que detecta anomalías en caso de desvíos o detenciones del vehículo.

Cómo solicitar un taxi a través de Uber

(Uber)
(Uber)

Los usuarios podrán seleccionar la opción de Taxi directamente dentro de la aplicación al solicitar un viaje, junto con otras modalidades de transporte disponibles.

La elección del producto dependerá de criterios personales como precio, tiempo de viaje, comodidad o incluso espacio para mascotas.

Con esta implementación, Ciudad de México se une a otras capitales como Nueva York, Roma, San Francisco, y países de América Latina como Argentina y Colombia, donde la integración de taxis en plataformas digitales ha ampliado las opciones de movilidad y generado beneficios tanto para conductores como para pasajeros.

Según Uber, esta colaboración demuestra que vehículos públicos y privados pueden unirse en favor de la movilidad, ofreciendo viajes más accesibles, cómodos y seguros para todos los usuarios de la ciudad.

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