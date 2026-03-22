Uziel Muñoz se mete al top 10 del Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo celebrado en Polonia

La actuación del seleccionado nacional Uziel Muñoz en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026 dejó a México entre los diez mejores del mundo en impulso de bala |Foto: Conade

La actuación del seleccionado nacional Uziel Muñoz en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026 dejó a México entre los diez mejores del mundo en impulso de bala. El evento, que concluyó este domingo en Kujawy Pomorze, Polonia, reunió a los principales exponentes de la disciplina.

Muñoz, originario de Chihuahua y representante olímpico, logró una distancia de 20,30 metros. Este resultado lo posicionó como el atleta más sobresaliente de América Latina en la prueba. La competencia fue dominada por el neozelandés Tom Walsh, quien alcanzó una marca de 21,82 metros y se llevó el oro.

El podio se completó con la presencia de Estados Unidos, gracias a las actuaciones de Jordan Geist y Roger Steen, quienes obtuvieron 21,69 y 21,49 metros respectivamente. De esta manera, el país norteamericano ocupó tanto el segundo como el tercer puesto en esta final.

El mexicano Uziel Muñoz compite en la final de impulso de bala de los Juegos Olímpicos, el sábado 3 de agosto de 2024, en Saint-Denis, Francia. (AP Foto/Bernat Armangue)

Resultados de la delegación mexicana en Polonia

La participación mexicana en el certamen de la World Athletics incluyó más logros destacados. Entre ellos, la medalla de plata conseguida por Erick Portillo en salto de altura se convirtió en uno de los momentos más celebrados para la delegación. Por su parte, Eduardo Herrea completó la prueba de 1.500 metros y se ubicó en el puesto dieciséis, con un tiempo de 3:42,70 minutos.

Con la conclusión de este campeonato mundial, el equipo nacional de atletismo cerró su paso por Polonia y ya enfoca su preparación en los próximos desafíos.

Atleta mexicano. |Foto: Conade

Próximo objetivo: Juegos Centroamericanos y del Caribe

El calendario internacional de atletismo señala que, tras el mundial indoor, los seleccionados nacionales se preparan para su siguiente cita relevante: los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, previstos para los meses de julio y agosto.

Tras finalizar entre los diez mejores del mundo en impulso de bala, Uziel Muñoz y el resto de la delegación mexicana de atletismo se enfocan en los entrenamientos con la meta puesta en la justa centroamericana. El equipo buscará consolidar los avances obtenidos en Polonia y llegar en óptimas condiciones a la competencia regional.

La reciente actuación en el Mundial indoor representa un impulso para el atletismo mexicano, que continúa sumando presencia destacada en torneos internacionales.

Última medalla de Muñoz

Cabe recordar que en septiembre de 2025, Muñoz obtuvo el subcampeonato mundial en impulso de bala en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025. Alcanzó una distancia de 21.97 metros, lo que no solo le valió la medalla de plata, sino que también le permitió imponer un nuevo récord nacional, superando el registro de 21.88 metros que había fijado en 2023.

El originario de Chihuahua, accedió a la final con una marca de 20.77 metros, que lo ubicó en la novena posición durante la ronda clasificatoria.

Fue en su sexto y último lanzamiento cuando realizó una ejecución sobresaliente, lo que le permitió ascender hasta el segundo lugar y dejar detrás al italiano Leonardo Fabbri, quien cerró la competencia con 21.94 metros.