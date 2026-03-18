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Checo Pérez critica nuevas reglas de F1 y las compara con Mario Kart: “Necesito un hongo”

El piloto mexicano sorprendió al hacer una peculiar referencia durante el Gran Premio de China

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El tapatío bromeó por radio
El tapatío bromeó por radio mientras intentaba rebasar, generando revuelo en redes. (Ilustración: Jovani Pérez)

El piloto mexicano Sergio Pérez volvió a captar la atención dentro del paddock de la Fórmula 1, no solo por su desempeño en pista, sino por su característico sentido del humor. Durante su participación en el Gran Premio de China, el tapatío ironizó sobre las recientes modificaciones en la categoría, comparándolas con la dinámica del popular videojuego Mario Kart.

El jalisciense atraviesa una etapa de adaptación tras su regreso a la máxima categoría, luego de haber estado fuera de la competencia durante una temporada. Este 2026, el mexicano se integró a la nueva escudería Cadillac F1 Team, con la que aún no ha logrado sumar unidades, aunque ha conseguido completar las dos primeras carreras del calendario, mostrando señales de progreso.

En medio de este proceso, Pérez ha externado ciertas reservas respecto a las innovaciones técnicas implementadas en los monoplazas. Las nuevas configuraciones incluyen sistemas eléctricos más complejos y un impulso adicional que los pilotos pueden activar para facilitar adelantamientos, un recurso que ha generado opiniones divididas dentro del campeonato.

Pérez compara a la F1
Pérez compara a la F1 con un videojuego. REUTERS/Go Nakamura

Fue precisamente durante la carrera en Shanghái cuando el mexicano protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana. Mientras intentaba rebasar a un competidor, lanzó un comentario por radio que rápidamente se viralizó. “Necesito un hongo ahora. Ha desaparecido. No sé qué ha pasado”, expresó, haciendo alusión directa al elemento icónico del videojuego que otorga velocidad extra.

No es la primera vez que el piloto establece este paralelismo. En declaraciones previas, ya había comparado el sistema de impulso con las mecánicas del juego de carreras. “Solo con pulsar un botón, adelantas y luego te adelantan. Sí, al estilo Mario Kart”, apuntó, evidenciando su percepción sobre lo artificial que pueden resultar estos cambios en la competencia.

Más allá de las bromas, Pérez mantiene claros sus objetivos para la presente temporada: abrir su cuenta de puntos y consolidar el rendimiento del equipo estadounidense. Además, uno de los retos internos era completar una carrera junto a su compañero Valtteri Bottas, meta que ya lograron en el circuito asiático al cruzar ambos la meta.

El siguiente compromiso del mexicano será en el Gran Premio de Japón, programado del 27 al 29 de marzo. La actividad arrancará con las prácticas libres, continuará con la sesión de clasificación y culminará con la carrera en el emblemático circuito de Suzuka, escenario donde el año pasado dominó el neerlandés Max Verstappen.

Pérez marcó el tiempo más
Pérez marcó el tiempo más rápido hasta ahora con Cadillac. REUTERS/Hamad I Mohammed

Con nuevos desafíos por delante, Pérez buscará dejar atrás la adaptación y comenzar a figurar en la lucha por los puntos.

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