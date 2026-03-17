Auto con el que debutó Checo Pérez en F1 será exhibido en CDMX: fechas, lugar y todo lo que debes saber

El monoplaza con el que debutó el piloto mexicano en F1 vendrá a CDMX. (Jesús Aviles / Infobae México)

La exhibición de la Fórmula 1 en CDMX sigue dando de que hablar. Previamente había anunciado que traería objetos icónicos del deporte motor a lo largo de su historia, y ahora se anunció que incorporará el auto con el que ‘Checo’ Pérez debutó en la máxima categoría.

El público podrá acceder a una muestra que ofrecerá espacios interactivos, piezas originales y material exclusivo, además de el Sauber C30 que utilizó Sergio Pérez que estará en exhibición.

Precios, fechas y lugar de la exhibición

La muestra abrirá sus puertas el 20 de marzo y se realizará en el Yama Punta Museo, ubicado en avenida División del Norte 3572, en la zona sur de la capital, y permitirá que los aficionados conozcan de cerca uno de los monoplazas más representativos en la carrera del piloto mexicano.

De acuerdo con el sitio oficial de la F1 Exhibition, la exposición abrirá sus puertas todos los días de 9:00 a 20:30 horas, y el recorrido sugerido se estima en alrededor de 90 minutos.

Sergio "Checo" Pérez con Sauber en 2011. Foto: @Francodari325

Los boletos tienen un costo inicial de 295 pesos, aunque también se ofrecen paquetes especiales como el “Pole Position”, que por 895 pesos incluye acceso sin fila, descuentos y artículos conmemorativos, entre ellos una taza, un llavero y un sticker de la muestra.

La organización de la F1 Exhibition recomendó adquirir las entradas exclusivamente a través de la aplicación o del sitio web, ya que no habría venta en taquilla.

Para quienes deseen experimentar el simulador oficial de carreras, pueden sumar el acceso “Fastest Lap Simulator” con un costo adicional de 215 pesos, según información publicada.

La exhibición estará disponible para todas las edades y los menores de 3 años entran gratis. El recorrido se divide en seis galerías temáticas, donde se exhiben autos históricos, piezas originales, material audiovisual exclusivo y simuladores, además de un espacio dedicado a la trayectoria de Checo Pérez y el automovilismo nacional.

El Sauber C30 fue el monoplaza con el que el piloto debutó en la máxima categoría en 2011 y sumó sus primeros puntos en el Gran Premio de España.

El evento no tiene fecha de cierre confirmada y, según reportes, en otras ciudades la exposición se ha extendido hasta nueve meses gracias a la demanda.

Además de los monoplazas y artefactos históricos, la muestra incluye la posibilidad de adquirir productos oficiales y cuenta con estacionamiento de pago, así como acceso para grupos y visitas escolares.

De acuerdo con la cuenta oficial de la F1 Exhibition en X, la inauguración está programada para el 20 de marzo, y se espera una importante afluencia de seguidores del automovilismo.

La recomendación de los organizadores es llegar 15 minutos antes del horario reservado, ya que no se permite el ingreso con retraso.