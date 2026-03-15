Pumas vs Cruz Azul EN VIVO: La Máquina llega como el superlíder del torneo, mientras que los felinos buscan seguir escalando posiciones en la tabla

La previa del duelo entre Pumas y Cruz Azul en el Clausura 2026 se encendió en las últimas horas con las declaraciones de Álvaro Angulo, lateral colombiano que defendió con firmeza la identidad del Estadio Olímpico Universitario.
El Pumas vs Cruz Azul de la Jornada 11 del Clausura 2026 destaca como uno de los compromisos más esperados de la Liga MX, donde ambos equipos atraviesan un gran momento, por lo que el regreso de los cementeros a la Ciudad de México para complacer a todos sus aficionados.
El duelo entre Pumas y Cruz Azul en la Jornada 11 del Clausura 2026 se perfila como el partido más atractivo del fin de semana en la Liga MX.
Ambos equipos llegan en un gran momento, peleando por los primeros puestos de la tabla y con plantillas que han mostrado solidez tanto en lo futbolístico como en lo anímico.
El encuentro regresa al Estadio Olímpico Universitario tras dos ediciones disputadas en sedes alternas, renovando una de las rivalidades más intensas del futbol mexicano.