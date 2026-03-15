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Pumas vs Cruz Azul EN VIVO: La Máquina llega como el superlíder del torneo, mientras que los felinos buscan seguir escalando posiciones en la tabla

Sigue el minuto a minuto de la jornada 11 del Clausura 2026 en directo desde el Estadio Olímpico Universitario

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los auriazules reciben a La
los auriazules reciben a La Máquina en un duelo que anticipa grandes emociones desde las tribuna. (Jovani Pérez | Infobae México)
01:37 hsHoy

Los Pumas encendieron la previa al asegurar que el Olímpico Universitario nunca fue casa de Cruz Azul:

“Nunca fue su casa”: Álvaro Angulo lanza ataque a Cruz Azul previo al partido en el Olímpico Universitario

Pedro Vite se sumó a las declaraciones, recalcando que los felinos se llevaron el último encuentro entre ambas escuadras

Las declaraciones del colombiano dejaron
Las declaraciones del colombiano dejaron claro que el Estadio Olímpico Universitario es territorio exclusivo de Pumas, calentando la previa de un duelo que promete alta intensidad. REUTERS/Eloisa Sanchez

La previa del duelo entre Pumas y Cruz Azul en el Clausura 2026 se encendió en las últimas horas con las declaraciones de Álvaro Angulo, lateral colombiano que defendió con firmeza la identidad del Estadio Olímpico Universitario.

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01:19 hsHoy

¿A qué hora ver el Pumas vs Cruz Azul este sábado 14 de marzo?

Pumas vs Cruz Azul: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026

El club celeste quiere continuar con su racha positiva, pero enfrente tendrá a unos felinos con hambre de trascender en el campeonato

Ambos conjuntos capitalinos se encuentran
Ambos conjuntos capitalinos se encuentran peleando los primeros puestos de la liga, por lo que se espera un duelo de muchas emociones. (Jovani Pérez | Infobae México)

El Pumas vs Cruz Azul de la Jornada 11 del Clausura 2026 destaca como uno de los compromisos más esperados de la Liga MX, donde ambos equipos atraviesan un gran momento, por lo que el regreso de los cementeros a la Ciudad de México para complacer a todos sus aficionados.

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01:16 hsHoy

El duelo entre Pumas y Cruz Azul en la Jornada 11 del Clausura 2026 se perfila como el partido más atractivo del fin de semana en la Liga MX.

Ambos equipos llegan en un gran momento, peleando por los primeros puestos de la tabla y con plantillas que han mostrado solidez tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

El encuentro regresa al Estadio Olímpico Universitario tras dos ediciones disputadas en sedes alternas, renovando una de las rivalidades más intensas del futbol mexicano.

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