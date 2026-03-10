Este es el jugador campeón con Cruz Azul que se acaba de graduar como árbitro profesional

El ex campeón ahora ejercerá como árbitro de la Liga MX (Instagram | jaiber_j_r3)

El exfutbolista Jaiber Jiménez ha decidido dar un giro a su trayectoria profesional y asumir un nuevo reto como árbitro tras su paso por el primer equipo de Cruz Azul, donde formó parte del plantel que obtuvo el título de la Liga MX en el Guardianes 2021.

Gracias a la acreditación otorgada por la Federación Mexicana de Futbol, Jiménez ya cuenta con la licencia oficial que lo autoriza como árbitro profesional. Después de superar los cursos y evaluaciones exigidas dentro del sistema de arbitraje mexicano, tiene luz verde para dirigir partidos en categorías formativas y, a medida que progrese, podrá aspirar a llegar a la Liga Expansión MX o a la Liga MX.

Durante su carrera como lateral izquierdo, el futbolista no llegó a consolidarse como titular indiscutible. Sin embargo, sumó una serie de logros que incluyen dos títulos de Campeón de Campeones con el conjunto cementero, además de la ansiada novena estrella para el club.

Números de Jaiber Jiménez como jugador de Cruz Azul

En su paso por la Primera División, Jaiber Jiménez disputó 14 partidos y marcó 2 goles. Aunque su presencia en el máximo circuito fue limitada, el grueso de su actividad dentro de la institución se registró en la Sub 21, donde jugó 105 encuentros y asistió en 3 ocasiones.

Ahora, luego de haber anunciado su retiro en 2023, el jugador nacido en Oaxaca compartió un mensaje en sus redes sociales: “El milagro es demasiado grande para vivirlo solo”, agradeciendo el apoyo de Dios y su familia por haber alcanzado una meta más en su vida.

El exfutbolista Jaiber Jiménez ha decidido dar un giro a su trayectoria profesional y asumir un nuevo reto como árbitro tras su paso por el primer equipo de Cruz Azul

Jiménez se suma ahora a la lista de exjugadores que encuentran un nuevo camino en el arbitraje, con la expectativa de aportar su experiencia y conocimiento del terreno de juego desde otra perspectiva.

¿Cuáles son los próximos compromisos de la Máquina?

Por otra parte, los cementeros tendrán dos compromisos importantes esta semana. El día de hoy se medirán contra los Rayados de Monterey en el Estadio BBVA a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en lo que será la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Posteriormente, los pupilos de Larcamón viajarán a la Ciudad de México para enfrentar a Pumas el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en lo que será la jornada número 11 del Clausura 2026 en la cancha de Ciudad Universitaria.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atletico San Luis - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - March 7, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez in action REUTERS/Eloisa Sanchez

Cabe señalar que el equipo de la Noria vive un excelente momento y marcha como líder del torneo con 25 puntos gracias a las 8 victorias, el empate y la derrota que llevan en el campeonato. Además, son la mejor ofensiva del campeonato con 20 goles a favor y 9 en contra.