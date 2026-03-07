Atlas vs Chivas EN VIVO: los rojinegros reciben en el Estadio Jalisco a las Chivas en una edición más del Clásico Tapatío

El reciente triunfo de Atlas sobre Xolos en la Jornada 9 del Clausura 2026 permitió a los rojinegros recuperar confianza antes del esperado Clásico Tapatío.
Atlas y Chivas se miden en una edición más del Clásico Tapatío correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 en el Estadio Jalisco de Guadalajara.
El duelo promete emociones porque se juega el orgullo de Guadalajara; Chivas llega con 18 puntos y marcha en cuarto lugar del certamen, mientras que Atlas cuenta con 16 unidades y se ubica en el sexto lugar.
Atlas y Chivas se enfrentarán este sábado 7 de marzo a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Jalisco en una nueva edición del Clásico Tapatío.