Atlas vs Chivas EN VIVO: los rojinegros reciben en el Estadio Jalisco a las Chivas en una edición más del Clásico Tapatío

Sigue el minuto a minuto del duelo correspondiente de la Jornada 10 en el que se cruzan Atlas y Chivas en el Clásico Tapatío del Clausura 2026

23:45 hsAyer

Diego Cocca ve a Chivas con mayor ventaja sobre Atlas en el Clásico Tapatio

El técnico de Atlas no se guardó nada antes del esperado duelo ante Chivas

El entrenador roijinegro cree que Chivas llega más descansado al Clásico Tapatío. (Infobae México)

El reciente triunfo de Atlas sobre Xolos en la Jornada 9 del Clausura 2026 permitió a los rojinegros recuperar confianza antes del esperado Clásico Tapatío.

23:18 hsAyer

Atlas y Chivas se miden en una edición más del Clásico Tapatío correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 en el Estadio Jalisco de Guadalajara.

El duelo promete emociones porque se juega el orgullo de Guadalajara; Chivas llega con 18 puntos y marcha en cuarto lugar del certamen, mientras que Atlas cuenta con 16 unidades y se ubica en el sexto lugar.

23:09 hsAyer

Atlas vs Chivas: cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío en vivo

Una de las rivalidades más pasionales del futbol mexicano vivirá un nuevo capítulo, donde el Guadalajara busca retomar el camino de la victoria tras dos derrotas

Una de las rivalidades más pasionales del futbol mexicano vivirá un nuevo capítulo, donde el Guadalajara busca retomar el camino de la victoria tras dos derrotas. (@Chivas)

Atlas y Chivas se enfrentarán este sábado 7 de marzo a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Jalisco en una nueva edición del Clásico Tapatío.

