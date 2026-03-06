Esta plataforma transmitirá la UEFA Europa League y la Conference League gratis en México

(REUTERS/Pierre Albouy)

La multiplataforma de Claro Sports incorporará a su programación las competencias de la UEFA Europa League y la UEFA Europa Conference League en México, ampliando la oferta de transmisiones de futbol europeo en el país.

Tras varios años en los que estos torneos se podían ver solamente a través de ESPN y Fox Sports, la plataforma se suma ahora a la cobertura de ambas competiciones.

La transmisión comenzará a partir de la fase de octavos de final, etapa en la que Claro ofrecerá parte de los encuentros de cada jornada de las rondas eliminatorias.

Transmisiones desde los octavos de final

De acuerdo con el anuncio de la plataforma, Claro Sports transmitirá la mitad de los partidos de cada jornada a partir de los octavos de final de ambos torneos. La cobertura incluirá los encuentros de vuelta de esta ronda.

El mismo formato se mantendrá durante las siguientes etapas de eliminación directa, con partidos correspondientes a cuartos de final, semifinales y las finales de ambas competencias europeas.

Acuerdo con la UEFA para México y Centroamérica

El anuncio forma parte de la ampliación de derechos de transmisión que Claro mantiene con la UEFA, acuerdo que abarca a México y Centroamérica hasta la temporada 2026-2027.

“El futbol europeo despierta una enorme pasión en México y en toda la región. Con la transmisión de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League reforzamos nuestro compromiso de llevar a las audiencias los torneos más relevantes del mundo, con cobertura multiplataforma y acceso a los momentos más emocionantes de cada jornada”, señaló José Antonio Aboumrad, director de Claro Sports.