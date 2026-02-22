México Deportes

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Los organizadores del evento deportivo confirmaron que las actividades programas seguirán en marcha y desmintieron su suspensión

Abierto Mexicano de Tenis Acapulco
Abierto Mexicano de Tenis Acapulco niega cancelación pese a inseguridad en Guerrero por la muerte de "El Mencho", líder del CJNG (X/ @AbiertoTelcel)

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este 22 de febrero provocó una serie de narcobloqueos y hechos violentos en diferentes puntos del país, una de las zonas afectadas fue el estado de Guerrero.

Debido a la fuerte movilización militar en la zona, surgió el supuesto reporte de que el Abierto Mexicano de Tenis Acapulco sería cancelado. A través de las cuentas oficiales del evento deportivo informaron que las actividades programadas entre el 21 y 28 de febrero se llevarán a cabo sin ninguna modificación.

El comunicado informó que el Abierto Mexicano 2026 desmintió rumores sobre la cancelación del evento por motivos de seguridad en Jalisco y aclaró que el torneo continúa según lo programado.

Desmienten la cancelación del Abierto
Desmienten la cancelación del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco (X/ @AbiertoTelcel)

“El Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC informa que es falso el comunicado que circula en redes sociales sobre la supuesta cancelación del evento debido a temas de seguridad en Jalisco”, se lee en el boletín.

Abierto de Tenis 2026 en Acapulco se llevó a cabo pese a crisis de seguridad por la muerte del “Mencho”

Y es que, luego de que surgió un supuesto comunicado en el que se aseguraba que el torneo sería cancelado, los organizadores insistieron que se trata de información falsa:

El torneo no ha emitido ningún aviso de cancelación. El evento continúa conforme a lo programado y la operación del torneo se desarrolla con normalidad”.

El mensaje enfatiza que no se ha emitido ningún aviso oficial de cancelación y detalla la coordinación con autoridades federales, estatales y municipales bajo protocolos de seguridad establecidos.

“Nos mantenemos en coordinación y comunicación permanente con las autoridades federales, estatales y municipales, bajo los protocolos de seguridad establecidos”, agregaron.

Abierto Mexicano de Tenis define los cruces principales y confirma fechas en Acapulco

El Abierto Mexicano de Tenis 2026 definió el cuadro principal y dejó listos la mayoría de los cruces de primera ronda, mientras los últimos lugares aún dependen de las etapas clasificatorias. El torneo, que inició actividades el 21 de febrero con partidos previos, verá el arranque de la primera ronda el 23 de febrero en Acapulco, ciudad histórica para el circuito ATP y que una vez más será anfitriona de figuras destacadas del tenis mundial.

Los organizadores informaron que las expectativas son altas, pues muchos de los mejores tenistas del ranking ATP ya conocen el trayecto que deberán recorrer para avanzar en la búsqueda del trofeo. Entre los duelos ya definidos, destaca la participación del mexicano Rodrigo Pacheco, quien enfrentará al italiano Flavio Cobolli, actual número veinte del ranking ATP, consolidando así uno de los encuentros más atractivos para la afición nacional.

Acapulco se prepara para ofrecer un espectáculo deportivo relevante, con la promesa de encuentros decisivos y la posibilidad de ver nuevas sorpresas, mientras los últimos espacios del cuadro principal se completan con los resultados de las clasificatorias.

