Erick ‘Cubo’ Torres lanza contundente mensaje para la ‘Hormiga’ González: “Es el futuro del futbol mexicano”

El delantero considera que el juvenil de Chivas es el cambio generacional que necesitaba el Tri. (Especial)

Erick ‘Cubo’ Torres expresó su admiración por el gran momento que atraviesa Armando ‘Hormiga’ González en el futbol mexicano, asegurando que el joven delantero de Chivas es el “futuro del futbol mexicano”.

Torres celebró el reciente título de goleador de González y destacó su tanto ante América en el Clásico Nacional, subrayando la relevancia de estas actuaciones para el equipo y la proyección del jugador en la Liga MX.

“Ojalá que vengan muchos más; es el futuro del futbol mexicano y está levantando la mano. Me da mucho gusto por él y porque es de Chivas, pero, si hay un campeón de goleo de Pumas, Tigres o Cruz Azul, le cae muy bien a la Selección Mexicana, al país y a la Liga MX; ojalá que salgan muchos centro delanteros más porque los necesitamos", indicó para el medio El Universal.

El futbolista recordó a un icónico jugador del rebaño durante la victoria del equipo sobre su acérrimo rival. (Chivas)

El legado de Milito que proyectó a la Hormiga

Bajo la dirección de Gabriel Milito, González ha marcado 17 goles en 24 partidos, consolidándose como un referente bajo el mando del técnico argentino. En el reciente Clásico Nacional, González anotó el único gol del partido y homenajeó a Torres al replicar su tradicional festejo, a lo cual alegó que era uno de sus ídolos de la infancia.

Torres remarcó ante la importancia de que un futbolista mexicano obtenga el título de máximo goleador, valorándolo como un indicio del talento nacional. “Es el futuro del futbol mexicano y está levantando la mano”, afirmó el exgoleador de Chivas, Pumas y Cruz Azul.

El delantero asegura que es un gran seguidor del rebaño. (Foto: Cuartoscuro)

Pide mirar a los futbolistas de casa

Añadió que el éxito de González demuestra la capacidad de los jugadores nacionales para competir frente a los delanteros extranjeros. “Demostró que somos capaces de competirle a los extranjeros”, enfatizó Torres en medio del debate sobre la inclusión de naturalizados al equipo de Javier Aguirre.

Para el exdelantero, el crecimiento de González debería motivar a otros atacantes mexicanos a buscar su consolidación, resaltando así la necesidad de potenciar el desarrollo local. Asegura que tanto la Selección Mexicana como la Liga MX necesitan de elementos nacionales para poder mejorar el nivel futbolístico y expresó su deseo de que otros clubes también formen nuevos delanteros mexicanos que puedan tener proyección a futuro.

Torres aconsejó a González mantener los pies en la tierra y valorar una correcta guía profesional, recordando la importancia de contar con ejemplos positivos como el de Javier Hernández en el vestuario de Chivas. “Creo que es importante aconsejarlo bien, que siga teniendo buenas bases y los pies en la tierra”, sostuvo el exgoleador.

Torres concluyó que ahora corresponde a la directiva del club seguir apoyando y puliendo el talento de González, para que pueda consolidarse y continuar demostrando el potencial de los jóvenes mexicanos en el goleador Liga MX.