Christian Martinoli reaparece y acaba con rumores de su salud: “Empiezan a decir humo”

Christian Martinoli reaparece en público luciendo gafas de sol, mostrando una imagen relajada tras sus recientes problemas de salud. (IG/ @cmartinolimx)

La ausencia de Christian Martinoli en las narraciones de Azteca Deportes ha generado una serie de especulaciones sobre la situación del cronista deportivo. Y es que, reportes de David Medrano adelantaron que el comentarista tuvo problemas de salud que lo llevaron a alejarse de los reflectores.

Incluso, Luis El Doctor García bromeó con esta situación ya que se atrevió a señalar que Martinoli “está a punto de morirse” durante la transmisión de los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026. Lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Christian Martinoli reaparece y manda mensaje luego de los rumores que surgieron por sus problemas de salud. Crédito:IG/ @cmartinolimx

Pero, este 9 de febrero el propio narrador reapareció y mandó un contundente mensaje con el que terminó con las especulaciones sobre su futuro laboral, así como los problemas de salud que afrontó.

Esto fue lo que compartió en un video que difundió en su cuenta de Instagram:

“Saludos. Lunes 9 de febrero, aquí en casa. Chale, uno ya no se puede enfermar a gusto, cab**n, porque empiezan a decir cualquier cantidad de humo. Besos y abrazos. Arriba el chorizo power, dicho sea de paso”.

¿Qué le pasó a Christian Martinoli?

El comentarista recordó a los narradores que marcaron época y que influyeron en su estilo reconocido a nivel nacional. (Ilustración: Jesús AViles)

En un video difundido en los canales oficiales de David Medrano, el reportero de TV Azteca comentó que Martinoli tuvo una descompensación previo a la narración del “viernes botanero” así que quedó fuera de la narración, pues no estaba en condiciones de continuar.

“Christian estuvo aquí con nosotros en Azteca y se sintió mal, no se sintió bien antes de arrancar el partido. Intentó y al no sentirse bien tomamos la decisión entre la gente de producción, Luis, Jorge, el propio Christian y su servidor que lo mejor era que se fuera a casa a recuperarse”, explicó.

Por otra parte, el analista informó que Martinoli se quedó en casa para recuperarse y la producción optó por no incluirlo en la cobertura de los juegos pendientes de la Jornada 5.

“Incluso Jorge (Campos) lo acompañó a que lo viera un doctor y ya está en su casa el señor Martinoli, ya está atendido, nada de gravedad pero se tomó la decisión de que lo mejor era que no narrara”, agregó.

Martinoli reaparece tras problemas de salud

Christian Martinoli asiste a un evento de lanzamiento de un nuevo celular, marcando su primera aparición pública tras recientes rumores sobre su estado de salud. (Captura X @GuiaDeportiva9)

Luego de varias horas de incertidumbre sobre el estado de salud de Christian Martinoli, narrador estelar de TV Azteca, el comunicador reapareció en redes sociales y llevó tranquilidad a sus seguidores. La preocupación surgió después de que Martinoli se retirara de algunas transmisiones de la Liga MX a causa de un malestar.

Su regreso al ámbito público se produjo acompañado de su compañero Luis García, durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram. En la transmisión, Christian Martinoli presentó una campaña de una marca con la mirada puesta en la Copa del Mundo. Durante el evento, hizo varios comentarios con su estilo habitual y dio paso a la presentación oficial, además de interactuar unos minutos con los aficionados reunidos en una plaza de la Ciudad de México.