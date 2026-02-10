México Deportes

Christian Martinoli reaparece y acaba con rumores de su salud: “Empiezan a decir humo”

El cronista deportivo de TV Azteca ha tenido periodos de ausencia lo que ha generado rumores e inquietud sobre su situación

Guardar
Christian Martinoli reaparece en público
Christian Martinoli reaparece en público luciendo gafas de sol, mostrando una imagen relajada tras sus recientes problemas de salud. (IG/ @cmartinolimx)

La ausencia de Christian Martinoli en las narraciones de Azteca Deportes ha generado una serie de especulaciones sobre la situación del cronista deportivo. Y es que, reportes de David Medrano adelantaron que el comentarista tuvo problemas de salud que lo llevaron a alejarse de los reflectores.

Incluso, Luis El Doctor García bromeó con esta situación ya que se atrevió a señalar que Martinoli “está a punto de morirse” durante la transmisión de los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026. Lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Christian Martinoli reaparece y manda mensaje luego de los rumores que surgieron por sus problemas de salud. Crédito:IG/ @cmartinolimx

Pero, este 9 de febrero el propio narrador reapareció y mandó un contundente mensaje con el que terminó con las especulaciones sobre su futuro laboral, así como los problemas de salud que afrontó.

Esto fue lo que compartió en un video que difundió en su cuenta de Instagram:

“Saludos. Lunes 9 de febrero, aquí en casa. Chale, uno ya no se puede enfermar a gusto, cab**n, porque empiezan a decir cualquier cantidad de humo. Besos y abrazos. Arriba el chorizo power, dicho sea de paso”.

¿Qué le pasó a Christian Martinoli?

El comentarista recordó a los
El comentarista recordó a los narradores que marcaron época y que influyeron en su estilo reconocido a nivel nacional. (Ilustración: Jesús AViles)

En un video difundido en los canales oficiales de David Medrano, el reportero de TV Azteca comentó que Martinoli tuvo una descompensación previo a la narración del “viernes botanero” así que quedó fuera de la narración, pues no estaba en condiciones de continuar.

Christian estuvo aquí con nosotros en Azteca y se sintió mal, no se sintió bien antes de arrancar el partido. Intentó y al no sentirse bien tomamos la decisión entre la gente de producción, Luis, Jorge, el propio Christian y su servidor que lo mejor era que se fuera a casa a recuperarse”, explicó.

Por otra parte, el analista informó que Martinoli se quedó en casa para recuperarse y la producción optó por no incluirlo en la cobertura de los juegos pendientes de la Jornada 5.

“Incluso Jorge (Campos) lo acompañó a que lo viera un doctor y ya está en su casa el señor Martinoli, ya está atendido, nada de gravedad pero se tomó la decisión de que lo mejor era que no narrara”, agregó.

Martinoli reaparece tras problemas de salud

Christian Martinoli asiste a un
Christian Martinoli asiste a un evento de lanzamiento de un nuevo celular, marcando su primera aparición pública tras recientes rumores sobre su estado de salud. (Captura X @GuiaDeportiva9)

Luego de varias horas de incertidumbre sobre el estado de salud de Christian Martinoli, narrador estelar de TV Azteca, el comunicador reapareció en redes sociales y llevó tranquilidad a sus seguidores. La preocupación surgió después de que Martinoli se retirara de algunas transmisiones de la Liga MX a causa de un malestar.

Su regreso al ámbito público se produjo acompañado de su compañero Luis García, durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram. En la transmisión, Christian Martinoli presentó una campaña de una marca con la mirada puesta en la Copa del Mundo. Durante el evento, hizo varios comentarios con su estilo habitual y dio paso a la presentación oficial, además de interactuar unos minutos con los aficionados reunidos en una plaza de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Christian MartinoliMartinoliTV Aztecaperiodista deportivomexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Obed Vargas jugará la Champions League con el Atlético de Madrid de Simeone

El joven jugador mexicano recientemente fue fichado por los colchoneros quienes ya le dieron la confianza de jugar en el mejor torneo de clubes del mundo

Obed Vargas jugará la Champions

Guido Pizarro habla sobre el futuro de Nico Ibáñez en Tigres ¿Se acerca a Cruz Azul?

El entrenador argentino aseguró que el destino de su jugador se definirá en las próximas horas

Guido Pizarro habla sobre el

La arquera Alejandra Valencia cuestiona a los maestros mexicanos por falta de apoyo a atletas: “No pueden entender”

El contraste entre apoyos en el extranjero y el desafío de crecer en nuestro país contrasta en los resultados de los deportistas

La arquera Alejandra Valencia cuestiona

Quién es Nick Gonzales, jugador que fue convocado el Clásico Mundial de Béisbol

El pelotero fue parte de las principales sorpresas en la lista de Benjamín Gil para buscar el campeonato mundial

Quién es Nick Gonzales, jugador

Faitelson enciende el Clásico Nacional con polémico comentario para el América: “tendrá su verdadera prueba”

La expectativa crece para el clásico nacional, donde el equipo capitalino se mide ante el líder del torneo en su mayor reto hasta ahora

Faitelson enciende el Clásico Nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los estados a

Estos son los estados a los que serán trasladados los 5 mineros localizados sin vida en Concordia, Sinaloa

Dron lanza explosivo en instalaciones de Seguridad Escuinapa deja un militar y un trabajador del ayuntamiento heridos

Capturaron a “El Chino” de la Unión de Tepito, extorsionador dedicado al cobro de cuotas en la zona centro de la CDMX

FGR confirma identificación de cinco cuerpos tras el secuestro de 10 mineros en Concordia, Sinaloa

La FGR será la que brinde información sobre los mineros desaparecidos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

El romántico detalle de Lucero

El romántico detalle de Lucero a Mijares en el día de su cumpleaños 68

En medio de sus polémicas, Alicia Villarreal llega al Auditorio Nacional: fecha y preventa para ‘Bendita Locura’

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de febrero

Polémica por ‘Deep Cuts’: ¿qué mexicanos firmaron una carta para exigir más representatividad en Hollywood?

Niña crea enternecedor vínculo con su nana mexicana a través de las canciones de Juan Gabriel

DEPORTES

Obed Vargas jugará la Champions

Obed Vargas jugará la Champions League con el Atlético de Madrid de Simeone

Guido Pizarro habla sobre el futuro de Nico Ibáñez en Tigres ¿Se acerca a Cruz Azul?

La arquera Alejandra Valencia cuestiona a los maestros mexicanos por falta de apoyo a atletas: “No pueden entender”

Quién es Nick Gonzales, jugador que fue convocado el Clásico Mundial de Béisbol

Faitelson enciende el Clásico Nacional con polémico comentario para el América: “tendrá su verdadera prueba”