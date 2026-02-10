Cruz Azul vs. Vancouver: a qué hora y dónde ver en México el partido de vuelta de la Máquina en Concachampions

Cruz Azul llega a México con ventaja para este partido de vuelta. (REUTERS/Henry Romero)

Cruz Azul recibirá a Vancouver FC en el Estadio Cuauhtémoc para el partido de vuelta de la primera ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf. Luego de que quedara inhabilitado el Estadio Olímpico Universitario, los cementeros tuvieron que trasladarse a la ciudad de Puebla para el resto de la temporada.

El equipo mexicano parte con la tranquilidad de haber ganado 3-0 como visitante, una diferencia que deja prácticamente resuelta la serie rumbo a los octavos de final de la Concachampions.

La Máquina, dirigida por Nicolás Larcamón, afronta este duelo con una racha positiva. El club no pierde desde el 10 de enero, cuando cayó ante León, y desde entonces suma buenos resultados que lo mantienen como candidato al título en ambas competencias.

El equipo de La Noria llega con buenos números a este compromiso. (TW Cruz Azul)

Así llegan los equipos al partido

En el encuentro de ida, Cruz Azul fue ampliamente superior e impuso su ritmo ante un rival de menor experiencia internacional. El club atraviesa un buen momento en la Liga MX, destacando además su empate ante Toluca en su última participación en el torneo local.

Para este compromiso, el equipo no contará con Jesús Orozco ni con el guardameta Kevin Mier, ambos ausentes por distintas razones. Estas bajas llevarán a Larcamón a realizar variantes en el once inicial.

El panorama para Vancouver FC es difícil. El conjunto canadiense llega obligado a intentar una remontada tras caer en casa por tres goles. Necesita una victoria por cuatro tantos para avanzar de manera directa, o igualar el marcador global para forzar una prórroga.

La plantilla dirigida por Martin Nash es joven y con escaso recorrido internacional. La velocidad y contundencia de los equipos mexicanos ha sido un reto para sus futbolistas, que buscarán cerrar la serie con dignidad y, si es posible, sorprender con una hazaña. Los “Eagles” centran sus esperanzas en jugadores como Damiano Pecile y el delantero Mohamed Amissi para intentar vulnerar la defensa cementera.

Paradela se ha convertido en un elemento importante para el club dirigido por Nicolás Larcamón. (TW Cruz Azul)

A qué hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Cruz Azul y Vancouver FC se llevará a cabo el próximo jueves 12 de febrero en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) a través de la señal de Fox One.

Posibles alienaciones para el encuentro

En cuanto a las posibles formaciones, Cruz Azul alinearía a Emmanuel Ochoa en la portería; Gonzalo Piovi y Willer Ditta en defensa; Erik Lira, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Amaury Morales, Carlos Rodríguez y José Paradela conformando el mediocampo; en ataque, Carlos Rotondi y Gabriel Fernández.

Por parte de Vancouver FC, se anticipa a Callum Irving como portero; Tyler Crawford, Tom Field, Matteo Campagna y Paris Gee en defensa; acompañados en el medio sector por Elage Bah y Morey Doner, más Damiano Pecile, Marcello Polisi y Luis Toomey; mientras que Mohamed Amissi sería la referencia ofensiva.

Este partido representa una oportunidad para que Cruz Azul consolide su desempeño y avance en sus objetivos nacionales e internacionales, fortaleciendo su ritmo competitivo en ambos frentes.

