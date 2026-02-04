México Deportes

América vs Rayados: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido la jornada 5 del Clausura 2026

Las Águilas reciben a Monterrey este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes

Guardar
El partido promete emociones luego
El partido promete emociones luego de su historial reciente. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Jornada 5 del torneo traerá uno de los partidos más esperados del fin de semana cuando América y Rayados de Monterrey se enfrenten en un duelo cargado de antecedentes recientes y cuentas pendientes. El encuentro se disputará este sábado 7 de febrero, con sede en el Estadio Ciudad de los Deportes, escenario donde las Águilas buscarán reafirmar su buen momento ante uno de sus rivales más incómodos.

El conjunto azulcrema llega a este compromiso tras una semana de resultados positivos, aunque marcada por ausencias sensibles. Luego de imponerse 2-0 a Necaxa en la jornada anterior y vencer 2-1 al Olimpia en la Concacaf Champions Cup 2026, el equipo dirigido por el cuerpo técnico americanista deberá afrontar el partido sin Álvaro Fidalgo y Alain Saint-Maximan, bajas que obligarán a realizar ajustes en su once inicial.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Club America v Necaxa - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - January 31, 2026 Club America's Brian Rodriguez celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

Más allá de las ausencias, el choque ante Rayados tiene un componente especial. El club regiomontano fue el responsable de eliminar al América en el Apertura 2025, por lo que este enfrentamiento representa una oportunidad de revancha deportiva para los capitalinos, ahora jugando como locales y con el respaldo de su afición.

El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La cita será en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble que volverá a recibir un partido de alto impacto en la fase regular del campeonato y que podría ser clave para marcar el rumbo de ambos equipos en la tabla.

Rayados llega a este compromiso
Rayados llega a este compromiso con un empate.

Del otro lado, Rayados arriba a la capital tras un empate 2-2 frente a Xolos de Tijuana. Aunque el resultado dejó sensaciones encontradas, una victoria como visitante ante el América podría significar un impulso anímico importante para el cuadro regiomontano en su aspiración de colocarse en puestos de liguilla y recuperar regularidad.

El América ya publicó los
El América ya publicó los precios de los boletos.

En cuanto a la transmisión, el encuentro contará con múltiples opciones para los aficionados. El partido podrá seguirse en televisión de paga a través de TUDN, mientras que en televisión abierta será transmitido por Canal 5. Además, quienes prefieran el formato digital podrán verlo en streaming mediante la plataforma ViX Premium, ampliando las alternativas para no perderse el duelo.

Con realidades distintas pero objetivos similares, América y Rayados protagonizarán un choque que promete intensidad, presión y un alto interés mediático, en una jornada que podría marcar un punto de inflexión para ambos clubes en el torneo.

Temas Relacionados

Club AméricaEstadio Ciudad de los DeportesRayadosLiga MXTorneo Clausura 2026mexico-deportes

Más Noticias

“Todos los equipos quieren jugar en el Estadio Banorte”, director general de NFL en México habló sobre futuros planes de albergar más juegos

La NFL anunció que habrá un juego de temporada regular en la Ciudad de México por los próximos tres años

“Todos los equipos quieren jugar

América vs Rayados: cuánto cuestan los boletos y cómo comprar para la jornada 5

Con el calendario y los precios ya definidos, el Estadio Azulcrema se alista para recibir uno de los encuentros más atractivos de la quinta fecha del torneo

América vs Rayados: cuánto cuestan

Efraín Juárez defiende su esquema táctico tras derrota de Pumas por goleada: “Todo estaba saliendo a la perfección”

Pese a que el equipo se vio completamente rebasado por su rival, el técnico insiste en que está haciendo un buen trabajo con su plantel

Efraín Juárez defiende su esquema

Real Betis vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver el debut de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas en los cuartos de final de la Copa del Rey

El encuentro concentra miradas por lo que está en juego y por los elementos que podrían tener participación

Real Betis vs Atlético de

Cruz Azul Femenil confirma partido amistoso contra Venezuela

La Máquina Cementera sostendrá un encuentro de preparación en el Estadio Centenario de Cuernavaca para preparar el final del torneo en la Liga Mx Femenil

Cruz Azul Femenil confirma partido
MÁS NOTICIAS

NARCO

DEA destaca decomiso histórico de

DEA destaca decomiso histórico de pastillas de fentanilo y entrega de narcos del Cártel de Sinaloa y CJNG

Detienen en Tlaxcala a Gerardo N, exalcalde de Cuautempan, Puebla

Preocupa a Amnistía Internacional escalada de violencia y militariazación en Sinaloa

“La Narcomami” y “El Ingeniero” estarían de nuevo al frente del Cártel de Tijuana: así se reorganizan

Asesinan a “El Curro”, líder huachicolero ligado al cártel de Los H, en Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal manda mensaje a

Christian Nodal manda mensaje a sus fans tras ataques en redes: “Ni se peleen”

¿The Warning va a colaborar con Hayley Williams y Demi Lovato? Esto dijeron las hermanas Villarreal

Mónica Garza le revela a Mara Patricia Castañeda si Pati Chapoy la violentó por renunciar a ‘Ventaneando”

Gloria Trevi sorprende en concierto junto a Manuel Carrasco en el Auditorio Nacional

Gustavo Adolfo Infante revela que él recomendó a Imelda Tuñón el implante de naltrexona para Julián Figueroa

DEPORTES

“Todos los equipos quieren jugar

“Todos los equipos quieren jugar en el Estadio Banorte”, director general de NFL en México habló sobre futuros planes de albergar más juegos

América vs Rayados: cuánto cuestan los boletos y cómo comprar para la jornada 5

Efraín Juárez defiende su esquema táctico tras derrota de Pumas por goleada: “Todo estaba saliendo a la perfección”

Real Betis vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver el debut de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas en los cuartos de final de la Copa del Rey

Cruz Azul Femenil confirma partido amistoso contra Venezuela