América vs Rayados: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido la jornada 5 del Clausura 2026

El partido promete emociones luego de su historial reciente. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Jornada 5 del torneo traerá uno de los partidos más esperados del fin de semana cuando América y Rayados de Monterrey se enfrenten en un duelo cargado de antecedentes recientes y cuentas pendientes. El encuentro se disputará este sábado 7 de febrero, con sede en el Estadio Ciudad de los Deportes, escenario donde las Águilas buscarán reafirmar su buen momento ante uno de sus rivales más incómodos.

El conjunto azulcrema llega a este compromiso tras una semana de resultados positivos, aunque marcada por ausencias sensibles. Luego de imponerse 2-0 a Necaxa en la jornada anterior y vencer 2-1 al Olimpia en la Concacaf Champions Cup 2026, el equipo dirigido por el cuerpo técnico americanista deberá afrontar el partido sin Álvaro Fidalgo y Alain Saint-Maximan, bajas que obligarán a realizar ajustes en su once inicial.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Necaxa - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - January 31, 2026 Club America's Brian Rodriguez celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

Más allá de las ausencias, el choque ante Rayados tiene un componente especial. El club regiomontano fue el responsable de eliminar al América en el Apertura 2025, por lo que este enfrentamiento representa una oportunidad de revancha deportiva para los capitalinos, ahora jugando como locales y con el respaldo de su afición.

El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La cita será en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble que volverá a recibir un partido de alto impacto en la fase regular del campeonato y que podría ser clave para marcar el rumbo de ambos equipos en la tabla.

Rayados llega a este compromiso con un empate.

Del otro lado, Rayados arriba a la capital tras un empate 2-2 frente a Xolos de Tijuana. Aunque el resultado dejó sensaciones encontradas, una victoria como visitante ante el América podría significar un impulso anímico importante para el cuadro regiomontano en su aspiración de colocarse en puestos de liguilla y recuperar regularidad.

El América ya publicó los precios de los boletos.

En cuanto a la transmisión, el encuentro contará con múltiples opciones para los aficionados. El partido podrá seguirse en televisión de paga a través de TUDN, mientras que en televisión abierta será transmitido por Canal 5. Además, quienes prefieran el formato digital podrán verlo en streaming mediante la plataforma ViX Premium, ampliando las alternativas para no perderse el duelo.

Con realidades distintas pero objetivos similares, América y Rayados protagonizarán un choque que promete intensidad, presión y un alto interés mediático, en una jornada que podría marcar un punto de inflexión para ambos clubes en el torneo.