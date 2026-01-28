México Deportes

Santiago Gimenez habla sobre su lazo con Christian Pulisic: “Somos mejores amigos si no juega contra México”

Aunque Santiago Giménez y Christian Pulisic representan a selecciones rivales su relación en el Milán se ha transformado en una amistad marcada por el compañerismo y la pasión compartida por la NFL

Giménez y Pulisic amigos a pesar de rivalidad de selecciones. REUTERS/Daniele Mascolo

La convivencia entre futbolistas de diferentes nacionalidades suele estar marcada por la competencia dentro del campo, especialmente cuando representan a selecciones históricamente rivales.

Sin embargo, la relación entre los delanteros Santiago Giménez y Christian Pulisic en el vestuario del Milán destaca por el compañerismo y la amistad, a pesar de la gran rivalidad en la Concacaf entre México y Estados Unidos.

Ambos jugadores han logrado construir un lazo cercano en un entorno donde las diferencias deportivas suelen ser motivo de distanciamiento, o al menos así lo dejó entrever Santiago Giménez en una reciente entrevista.

Giménez y Pulisic: amigos gracias a la NFL

Ante algunos rumores que ponían a Giménez fuera del club italiano, convenció a la directiva y al cuerpo técnico de que merecía una oportunidad más. Poco después, una lesión lo obligó a tomar un descanso, situación que lo alejó temporalmente de las canchas.

Durante este proceso de recuperación, Giménez encontró en Christian Pulisic un apoyo fundamental. Aunque ambos mantienen una rivalidad deportiva cuando defienden los colores de sus selecciones, fuera del terreno de juego han consolidado una amistad basada en intereses compartidos.

Por ejemplo, su afición por la NFL: Giménez es seguidor de los Miami Dolphins y Pulisic apoya a los New York Jets. Este gusto común los lleva a reunirse los domingos para ver los partidos en familia y compartir barbacoas en casa, momentos que han ayudado a fortalecer su relación y a crear un ambiente positivo en el equipo.

Ambos jugadores se reunen para ver la NFL. REUTERS/Daniele Mascolo

La convivencia diaria en el vestuario también está marcada por las bromas y discusiones amistosas sobre el futbol de selecciones. Giménez ha relatado que, tanto él como Pulisic, suelen debatir sobre cuál selección es mejor, México o Estados Unidos, en conversaciones que terminan en risas.

“Si jugamos un partido con nuestras selecciones, somos enemigos, somos rivales. Pero en el vestuario, es uno de mis mejores amigos”, confesó el delantero mexicano en una entrevista.

Giménez reconoce que la cercanía con Pulisic fue especialmente valiosa durante los momentos más complicados de su rehabilitación. El estadounidense se convirtió en un compañero cercano y en un apoyo constante, ayudando a sobrellevar la presión y el aislamiento que suelen acompañar a las lesiones en el futbol profesional.

Pulisic fue de apoyo mientras Giménez atravesaba una lesión. REUTERS/Daniele Mascolo

Santiago Giménez llegó al Milán enfrentando expectativas altas y presión por rendir en una de las ligas más competitivas de Europa. La temporada actual ha sido compleja para el delantero mexicano, quien durante el verano estuvo cerca de salir del club tras un periodo sin goles.

La historia entre el mexicano y el estadounidense demuestra que la competencia deportiva puede dar paso a relaciones personales sólidas, a pesar de pertenecer a selecciones adversarias. Su amistad, alimentada por intereses comunes y vivencias dentro y fuera del club, es de admirar en el futbol internacional.

