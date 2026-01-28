Definidas las semifinales del Australian Open 2026: cuándo son y dónde verlas en México

¿Este jueves se llevarán a cabo los encuentros de semifinal en la rama femenina, mientras que la varonil entrará en acción el viernes. (AP Foto/Thibault Camus)

El primer Grand Slam de la temporada entra en su recta final con una serie de encuentros memorables y momentos que quedarán en el recuerdo de los aficionados al tenis.

Desde grandes sorpresas como la de Iva Jovic al llegar a cuartos de final hasta momentos polémicos como el enfrentamiento en cancha que tuvo Sorana Cirstea con Naomi Osaka, esta edición quedará en el momento de los aficionados.

A falta de cuatro días para que termine el Australian Open, quedaron definidos los enfrentamientos de semifinales tanto en la rama varonil como en la femenil

Alcaraz, Sinner y Djokovic en semifinales

Lorenzo Musetti se retira del encuentro de cuartos de final contra Novak Djokovic por una lesión. (Australian Open)

La posibilidad de una cuarta final consecutiva entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Grand Slams se intensifica con la presencia de ambos en semifinales del Abierto de Australia.

En 2025, estos dos gigantes del tenis protagonizaron épicas batallas en las finales de Roland Garros, Wimbledon y US Open, con el español llevándose dos títulos y el italiano uno.

Sin embargo, el máximo ganador de majors, Novak Djokovic, intentará frustrar este duelo y despedir su carrera con otro Grand Slam en su palmarés.

Los encuentros de semifinales serán los siguientes:

Alexander Zverev vs Carlos Alcaraz

El máximo exponente del tenis español, Carlos Alcaraz, avanzó con autoridad en los cuartos de final del Abierto de Australia al imponerse al local Alex de Miñaur en sets corridos (7-5, 6-2, 6-1).

Aunque se complicó en el primer set bajo la presión del público, el murciano dominó el resto del encuentro.

Por su parte, Alexander Zverev superó al estadounidense Learner Tien, una de las revelaciones del torneo, en un intenso encuentro resuelto en cuatro sets (6-3, 6-7, 6-1, 7-6).

Jannik Sinner vs Novak Djokovic

Este choque en semifinales del Abierto de Australia enfrenta el pasado contra el futuro del tenis. Los antecedentes recientes y el superior rendimiento físico de Jannik Sinner en el último año lo posicionan como claro favorito.

Sin embargo, Novak Djokovic apostará por su vasta experiencia para intentar dar la sorpresa y colarse en la final del certamen.

El momento crítico del italiano llegó en la tercera ronda ante Eliot Spizirri tras estar abajo 4-6, 6-3 y 1-3, cuando se le presentaron unos calambres que no le dejaban moverse en la cancha.

Afortunadamente para Sinner, la pausa reglamentaria de diez minutos por el calor extremo que había dentro del Circuito de Melbourne le permitió recuperarse y finalmente darle la vuelta al juego.

En el caso de Djokovic, la suerte le sonrió en los cuartos de final ya que tras estar perdiendo por dos sets ante Lorenzo Musetti, el italiano sufrió una lesión que lo marginó del resto del encuentro y con ello obtuvo el boleto a semifinales

Sabalenka busca su segundo Grand Slam consecutivo

Aryna Sabalenka de Bielorrusia celebra la victoria en su partido de cuartos de final femenino contra Iva Jovic de EE.UU. (EFE/EPA/JAMES ROSS)

La rama femenina como cada torneo nos ha traído grandes sorpresas con algunas de las favoritas como Iga Swiatek, Mirra Andreeva, Madison Keys y Amanda Anisimova quedando fuera.

Sin embargo, todavía queda viva la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, quien buscará conseguir su segundo título de Grand Slam consecutivo tras alzar el trofeo en el US Open 2025.

Estos son los enfrentamientos de semifinales:

Aryna Sabalenka vs Elina Svitolina

La bielorrusa Aryna Sabalenka se impuso con autoridad en cuartos de final a Iva Jovic, quien había eliminado a Jasmine Paolini, dejando claro por qué domina el circuito como la número uno y se perfila como la máxima candidata al título.

Por su parte, Elina Svitolina ha sorprendido a propios y extraños con su tenis, pues a pesar de salir como la desfavorecida en sus dos encuentros más recientes, demostró que tiene el potencial para competir y ganarle a las mejores del mundo como Coco Gauff y Mirra Andreeva

Elena Rybakina vs Jessica Pegula

Elena Rybakina se está reencontrando con su mejor versión desde finales de 2025, tras ganar las WTA Finals, y lo ratificó en cuartos al eliminar a una Iga Świątek que partía como una de las favoritas al título, gracias a su potente servicio.

Por su parte, la estadounidense vive un gran torneo tras vencer a sius dos compatriotas en las rondas previas, Madison Keys y Amanda Anisimova.

Cuándo y dónde ver los encuentros de semifinales en México

Elena Rybakina de Kazajstán en acción contra Iga Swiatek de Polonia en los cuartos de final de los individuales femeninos en el Abierto de Australia en Rod Laver Arena en Melbourne Park, Australia 28 de enero de 2026; Crédito obligatorio: Mike Frey-Imagn Images

Este es el horario de juegos para disfrutar de ambas semifinales:

Rama Femenina

Aryna Sabalenka vs Elina Svitolina (29 de marzo a las 2:30 de la madrugada)

Elena Rybakina vs Jessica Pegula (en cuanto termine el primer encuentro)

Rama Varonil

Alexander Zverev vs Carlos Alcaraz (viernes 30 de marzo con horario todavía por definir)

Jannik Sinner vs Novak Djokovic (viernes 30 de marzo con horario todavía por definir)

Todos los juegos podrán verse a través de las pantallas de ESPN y el Plan Premium de Disney+.