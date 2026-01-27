Así reaccionó Julio César Chávez a la victoria de su hijo Junior por nocaut en su regreso al boxeo

Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo con una victoria (IG /@jcchavezjr)

Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo tras superar problemas de adicciones y dejar la prisión. Este sábado 24 de enero, la Arena San Luis Potosí fue el escenario donde el Junior reivindicó su carrera deportiva y se impuso a Ángel Julián por la vía del nocaut.

Fue al cuarto round cuando Chávez Jr. conectó el golpe definitivo que marcó la contienda y así mandó a su rival a la lona. Julio César Chávez González tuvo una noche deseada para sus hijos, pues tanto el Junior como Omar lograron la victoria, por lo que marcó una nueva era en la dinastía Chávez.

El boxeador retirado confesó la emoción que le generó ver a sus hijos recuperados, en especial a Julio por todo lo que tuvo que afrontar para volver al cuadrilátero y olvidarse de los procesos legales que afronta.

Qué dijo Julio César Chávez de la victoria del Junior en su regreso al boxeo

Julio César Chávez felicitó a su hijo por su regreso al boxeo (IG/ @jcchavezjr)

Julio César Chávez expresó su satisfacción y orgullo tras la victoria de su hijo, Julio César Chávez Jr., en su regreso al boxeo, en especial por todo lo que tuvo que afrontar antes de enfundarse en sus guantes. En una entrevista con Telemundo, el gran campeón mexicano explicó las emociones que experimentó a lo largo de la contienda.

“Bien, me siento bien orgulloso de mi hijo Julio, la verdad. Ustedes vieron las noticias, vieron cómo se portaron con él y ahora verlo arriba del ring, para mí fue… hace rato ya derramé muchas lágrimas porque sé lo que él pasó para estar aquí”, declaró el ex campeón mundial, visiblemente emocionado por el esfuerzo y la perseverancia de su hijo.

Al borde del llanto, el César del boxeo agradeció el apoyo recibido tanto para él como a su familia, pues la detención de Chávez Jr. fue uno de los momentos más complicados que enfrentaron.

Julio César Chávez defendió la inocencia de su hijo (IG /@jcchavez115)

“Darle las gracias a toda la gente y la verdad muy completo”, enfatizó la importancia del respaldo del público en el proceso de recuperación y retorno de Chávez Jr. al cuadrilátero.

Por último, recordó lo que pasó el Junior para salir de sus adicciones y problemas emocionales, así que se mostró satisfecho con el retorno de Julio César al deporte. “Estuvo en un problema depresivo por tanta injusticia, por tanta mie** que se habló de él, todo queda en su lugar, todo está bien bendito sea Dios y lo principal es que está sano mi hijo y ganó la pelea”, finalizó.

Los hijos de Julio César Chávez regresan a la victoria en el boxeo

El retorno de Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez al boxeo profesional marcó una noche de expectativas y emociones en la Arena San Luis Potosí, donde miles de aficionados presenciaron el triunfo de los hermanos, hijos del ex campeón mundial, tras superar periodos de ausencia y problemas personales.

La victoria de Omar Chávez ante el colombiano José Miguel Torres, quien acumulaba 40 victorias (31 por nocaut) y 23 derrotas antes del enfrentamiento, fue destacada por expertos como un logro singular considerando la trayectoria y experiencia de Torres, quien tiene 46 años y más de dos décadas como profesional.

El rival del Jr. causó molestia por el mal estado físico con el que se presentó a la gala en San Luis Potosí. (Captura de Video IG JC Chávez Jr.)

La actuación de Omar Chávez no mostró signos de merma pese a su inactividad desde enero de 2025, cuando perdió ante Misael Chino Rodríguez. Dominó desde el primer asalto, acorraló a Torres contra las cuerdas y, en el segundo, conectó un derechazo preciso en el rostro que envió al colombiano a la lona, lo que obligó al referí a detener el combate y declarar el nocaut.

En la función principal, Julio César Chávez Jr. volvió al ring tras seis meses de pausa, ocasionada por su detención en Estados Unidos, enfrentando al argentino Ángel Julián Sacco en una pelea pactada a diez asaltos. Desde el inicio, Chávez Jr. tomó el control, combinando golpes de izquierda y derecha y aprovechando las debilidades defensivas del argentino, la pelea terminó al cuarto round.