Memo Ochoa brilla con el AEL Limassol y avanza a la siguiente ronda de la Copa de Chipre

Guillermo Ochoa quiere seguir haciendo historia en el fútbol europeo. (Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México)

El AEL Limassol alcanzó los cuartos de final de la Copa de Chipre al vencer 1-0 al Aris Limassol en el clásico local, con una actuación clave del Guillermo Ochoa bajo los tres palos quien repelió todos los ataques del rival.

El triunfo se consiguió este miércoles en calidad de visitante, resaltando el papel del portero mexicano, titular y figura en el partido más relevante de la ciudad. El encuentro, correspondiente a los octavos de final, se vivió con alta tensión por la histórica rivalidad entre ambos equipos de Limassol, sin embargo, el cuadro del guardameta logró imponerse por la mínima para seguir en la competición.

El AEL Limassol refuerza su trayectoria en el torneo, en una de las eliminatorias más esperadas del fútbol chipriota. Aunque existía la posibilidad de que Ochoa descansara tras una seguidilla de partidos, regresó al once inicial y tuvo una actuación segura durante todo el compromiso.

Guillermo Ochoa logró mejorar su registro en la liga. Imagen cuenta de X @aelfc_official

Ochoa se convierte en parte fundamental del equipo

En sus últimos cinco encuentros, el arquero mexicano mantuvo la portería a cero en tres ocasiones y solo encajó tres goles. El Aris Limassol dominó la posesión del balón con un 61%, presionando insistentemente sobre el área rival.

No obstante, Ochoa y la defensa del AEL respondieron con solidez y contuvieron los ataques del local, logrando que el marcador permaneciera sin goles durante casi todo el duelo. La resolución se produjo en los minutos finales, cuando el árbitro marcó un penalti a favor del AEL Limassol.

Memo Ochoa espera llegar a su primera final con el equipo chiprés. (REUTERS/John Sibley)

Sergio Conceicao ejecutó con acierto la pena máxima y consiguió el tanto definitivo que selló la eliminatoria. El balance de enfrentamientos desde 2004 favorece al AEL Limassol, con 22 victorias, 10 empates y 11 derrotas ante su archirrival.

Este resultado mantiene la hegemonía del club en la ciudad. La clasificación afirma el papel de Ochoa como pieza fundamental del equipo y eleva sus expectativas en la competencia europea.

Así quedó la Copa de Chipre

La Copa de Chipre ha vuelto a demostrar por qué es el torneo más impredecible del Mediterráneo. Tras una jornada de octavos de final marcada por la intensidad y el protagonismo de figuras internacionales, ya conocemos a los ocho equipos que lucharán por el trofeo en la instancia de cuartos de final.

La fase de octavos dejó grandes batallas. Estos fueron los marcadores que definieron a los clasificados:

AEL Limassol 1-0 Aris Limassol: El equipo de Ochoa resistió el asedio para avanzar en el último suspiro.

Omonia Nicosia 2-1 AEK Larnaca: El actual líder de la liga, Omonia, impuso su jerarquía en casa con goles de Mmaee y Tankovic.

Apollon Limassol 2-0 Anorthosis: Una victoria sólida del Apollon que deja fuera a uno de los históricos del torneo.

APOEL 1-0 APEA Akrotiriou: El gigante de Nicosia sufrió más de la cuenta para vencer al modesto APEA con un solitario gol de Mathías Tomás.

Digenis Morphou 3-2 Nea Salamis: La gran sorpresa de la ronda; el equipo de categorías inferiores eliminó al Nea Salamis en un partido lleno de goles.

Omonia Aradippou 4-3 Olympiakos Nicosia: Un duelo de alta tensión que se decidió por la mínima tras un intercambio constante de goles.

Enosis Neon Paralimni 2-1 Ethnikos Achnas: El Paralimni remontó un marcador adverso para asegurar su boleto.

Pafos FC 2-1 Akritas Chlorakas: El vigente campeón no falló y sigue en pie para defender su corona.

Los Clasificados a Cuartos de Final

Tras estos resultados, los ocho equipos que mantienen vivo el sueño copero son:

AEL Limassol (Con el impulso de Ochoa) Omonia Nicosia Apollon Limassol APOEL Nicosia Pafos FC Digenis Morphou (El “Caballo Negro” del torneo) Omonia Aradippou Enosis Neon Paralimni

La Federación de Fútbol de Chipre (CFA) realizará el sorteo de los emparejamientos en los próximos días. Se espera que los partidos de ida de los cuartos de final se disputen en la primera semana de febrero. Todas las miradas estarán puestas en si el APOEL y el Omonia se cruzarán en una final anticipada o si el AEL Limassol de “Memo” Ochoa puede continuar su racha imbatible.