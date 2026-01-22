México Deportes

Memo Ochoa brilla con el AEL Limassol y avanza a la siguiente ronda de la Copa de Chipre

El arquero azteca logró colocar su segundo cero en la portería luego de que su equipo ganara el partido de octavos de final

Guardar
Guillermo Ochoa quiere seguir haciendo
Guillermo Ochoa quiere seguir haciendo historia en el fútbol europeo. (Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México)

El AEL Limassol alcanzó los cuartos de final de la Copa de Chipre al vencer 1-0 al Aris Limassol en el clásico local, con una actuación clave del Guillermo Ochoa bajo los tres palos quien repelió todos los ataques del rival.

El triunfo se consiguió este miércoles en calidad de visitante, resaltando el papel del portero mexicano, titular y figura en el partido más relevante de la ciudad. El encuentro, correspondiente a los octavos de final, se vivió con alta tensión por la histórica rivalidad entre ambos equipos de Limassol, sin embargo, el cuadro del guardameta logró imponerse por la mínima para seguir en la competición.

El AEL Limassol refuerza su trayectoria en el torneo, en una de las eliminatorias más esperadas del fútbol chipriota. Aunque existía la posibilidad de que Ochoa descansara tras una seguidilla de partidos, regresó al once inicial y tuvo una actuación segura durante todo el compromiso.

Guillermo Ochoa logró mejorar su
Guillermo Ochoa logró mejorar su registro en la liga. Imagen cuenta de X @aelfc_official

Ochoa se convierte en parte fundamental del equipo

En sus últimos cinco encuentros, el arquero mexicano mantuvo la portería a cero en tres ocasiones y solo encajó tres goles. El Aris Limassol dominó la posesión del balón con un 61%, presionando insistentemente sobre el área rival.

No obstante, Ochoa y la defensa del AEL respondieron con solidez y contuvieron los ataques del local, logrando que el marcador permaneciera sin goles durante casi todo el duelo. La resolución se produjo en los minutos finales, cuando el árbitro marcó un penalti a favor del AEL Limassol.

Memo Ochoa espera llegar a
Memo Ochoa espera llegar a su primera final con el equipo chiprés. (REUTERS/John Sibley)

Sergio Conceicao ejecutó con acierto la pena máxima y consiguió el tanto definitivo que selló la eliminatoria. El balance de enfrentamientos desde 2004 favorece al AEL Limassol, con 22 victorias, 10 empates y 11 derrotas ante su archirrival.

Este resultado mantiene la hegemonía del club en la ciudad. La clasificación afirma el papel de Ochoa como pieza fundamental del equipo y eleva sus expectativas en la competencia europea.

Así quedó la Copa de Chipre

La Copa de Chipre ha vuelto a demostrar por qué es el torneo más impredecible del Mediterráneo. Tras una jornada de octavos de final marcada por la intensidad y el protagonismo de figuras internacionales, ya conocemos a los ocho equipos que lucharán por el trofeo en la instancia de cuartos de final.

La fase de octavos dejó grandes batallas. Estos fueron los marcadores que definieron a los clasificados:

  • AEL Limassol 1-0 Aris Limassol: El equipo de Ochoa resistió el asedio para avanzar en el último suspiro.
  • Omonia Nicosia 2-1 AEK Larnaca: El actual líder de la liga, Omonia, impuso su jerarquía en casa con goles de Mmaee y Tankovic.
  • Apollon Limassol 2-0 Anorthosis: Una victoria sólida del Apollon que deja fuera a uno de los históricos del torneo.
  • APOEL 1-0 APEA Akrotiriou: El gigante de Nicosia sufrió más de la cuenta para vencer al modesto APEA con un solitario gol de Mathías Tomás.
  • Digenis Morphou 3-2 Nea Salamis: La gran sorpresa de la ronda; el equipo de categorías inferiores eliminó al Nea Salamis en un partido lleno de goles.
  • Omonia Aradippou 4-3 Olympiakos Nicosia: Un duelo de alta tensión que se decidió por la mínima tras un intercambio constante de goles.
  • Enosis Neon Paralimni 2-1 Ethnikos Achnas: El Paralimni remontó un marcador adverso para asegurar su boleto.
  • Pafos FC 2-1 Akritas Chlorakas: El vigente campeón no falló y sigue en pie para defender su corona.

Los Clasificados a Cuartos de Final

Tras estos resultados, los ocho equipos que mantienen vivo el sueño copero son:

  1. AEL Limassol (Con el impulso de Ochoa)
  2. Omonia Nicosia
  3. Apollon Limassol
  4. APOEL Nicosia
  5. Pafos FC
  6. Digenis Morphou (El “Caballo Negro” del torneo)
  7. Omonia Aradippou
  8. Enosis Neon Paralimni

La Federación de Fútbol de Chipre (CFA) realizará el sorteo de los emparejamientos en los próximos días. Se espera que los partidos de ida de los cuartos de final se disputen en la primera semana de febrero. Todas las miradas estarán puestas en si el APOEL y el Omonia se cruzarán en una final anticipada o si el AEL Limassol de “Memo” Ochoa puede continuar su racha imbatible.

Temas Relacionados

AEL LimassolGuillermo OchoaCopa de ChipreAris LimassolFútbol chipriotamexicanos en Europamexico-deportes

Más Noticias

Xolos hace oficial la llegada del hijo del Loco Abreu

El club fronterizo sigue sumando piezas clave en búsqueda de ser protagonista en este Clausura 2026

Xolos hace oficial la llegada

Shocker protagoniza incidente doméstico y termina lesionado en la CDMX

El luchador fue atendido por paramédicos tras un altercado en la colonia Atlampa en la Alcaldía Cuauhtémoc

Shocker protagoniza incidente doméstico y

Producción donde aparece Checo Pérez es nominada a Mejor Película en los Oscar 2026

La ceremonia de la 98.ª edición de los Premios Óscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026

Producción donde aparece Checo Pérez

David Benavidez revela a qué peleador no enfrentaría en este momento: “Es una bestia”

El Monstruo Mexicano tendrá su siguiente compromiso en mayo cuando se mida contra Gilberto Ramírez

David Benavidez revela a qué

Santiago González avanza a la siguiente ronda en el dobles del Australian Open 2026

Sin embargo, Miguel Ángel Reyes Varela no corrió con la misma suerte y quedó eliminado junto a su dupla, Gonzalo Escobar

Santiago González avanza a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Usaba explosivos y tenía más

Usaba explosivos y tenía más de 10 órdenes de aprehensión: este es el perfil criminal de El Botox

Detienen en EEUU a “El Roque”, vinculado al Cártel de los Arellano Félix, por un asesinato ocurrido hace 21 años

Las dos formas en las que los jammers son utilizados para robar autos en México

Con mantas, La Mayiza anuncia alianza con Los Mezcales en Colima

EEUU ya tiene en custodia a su primer narcoterrorista mexicano: estos son los seis cargos que le imputan a ‘El Sagitario’

ENTRETENIMIENTO

OCESA descarta tarifas dinámicas en

OCESA descarta tarifas dinámicas en precios de boletos para BTS en México: “No cambiarán”

Lucero evita recordar momentos negativos de su carrera, a 23 años del incidente con su guardaespaldas

“¿Cuál sería el titular si se cae?”: esto dijo MrBeast antes de subir a un helicóptero con Eugenio Derbez en México

BTS en México: éste es el boleto más barato y el más caro en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Precios oficiales de BTS en México: consulta aquí el costo de los boletos para CDMX

DEPORTES

Xolos hace oficial la llegada

Xolos hace oficial la llegada del hijo del Loco Abreu

Shocker protagoniza incidente doméstico y termina lesionado en la CDMX

Producción donde aparece Checo Pérez es nominada a Mejor Película en los Oscar 2026

David Benavidez revela a qué peleador no enfrentaría en este momento: “Es una bestia”

Santiago González avanza a la siguiente ronda en el dobles del Australian Open 2026