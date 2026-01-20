México Deportes

Gilberto Mora será baja para los siguientes partidos de México

El mediocampista de Xolos quedó fuera de la concentración debido a molestias físicas detectadas por el cuerpo médico

Gilberto Mora no estará disponible
Gilberto Mora no estará disponible para los amistosos ante Panamá y Bolivia. (REUTERS)

La Selección Nacional de México sufrió una modificación sensible en su lista de convocados para los próximos encuentros internacionales. El mediocampista Gilberto Mora, de 17 años y perteneciente a los Xolos de Tijuana, fue descartado tras presentar persistentes molestias físicas,

Su salida temporal del combinado fue adelantada por la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales en un comunicado. La decisión se tomó tras una valoración médica y en coordinación con el club fronterizo, donde el jugador continuará su proceso de recuperación.

El futbolista de Xolos ya había presentado problemas musculares en el inicio del torneo Clausura 2026 y su ausencia se suma a las decisiones técnicas con vistas a optimizar el rendimiento del equipo mexicano en la fase previa a la Copa del Mundo.

En este sentido, el lugar de Mora será ocupado por Alexis Gutiérrez, futbolista del Club América, quien se integrará a la concentración del seleccionado mexicano el miércoles 21 de enero en Panamá.

