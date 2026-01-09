México Deportes

A dónde se irá Cruz Azul Femenil tras salir del Estadio Olímpico Universitario

La directiva espera ampliar el respaldo local y consolidar su conexión con nuevos seguidores

Dónde jugará Cruz Azul Femenil
Dónde jugará Cruz Azul Femenil

Cruz Azul Femenil definió su nueva cancha luego de perder la localía en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado al sur de la Ciudad de México. El equipo cementero jugará como local en el Estadio Centenario de Cuernavaca a partir del Torneo Clausura 2026, según lo anunció la Liga MX Femenil en un comunicado oficial.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no renovó el contrato de renta del Estadio de Ciudad Universitaria, lo que obligó a la directiva celeste a buscar una alternativa, de acuerdo con la Liga MX Femenil y Cruz Azul.

El debut oficial en su nueva sede será el 10 de enero de 2026, cuando Cruz Azul Femenil recibirá a Chivas en la Jornada 2 del campeonato. “El partido correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 entre Cruz Azul y Chivas se disputará el próximo 10 de enero en el Estadio Centenario”, anunció la Liga MX Femenil.

Cruz Azul Femenil se muda al Estadio Centenario en Cuernavaca

El traslado a Cuernavaca tendrá una duración inicial de seis meses. Según la directiva de Cruz Azul, la mudanza busca fortalecer la identidad local, estrechar la relación con la afición morelense y mejorar la cobertura mediática, aspectos que resultaron difíciles en su anterior sede en La Noria, detalló la institución en un comunicado.

El Estadio Centenario, ubicado en avenida Universidad, colonia Lienzo Charro, al norte de Cuernavaca, será el recinto principal para los encuentros. Con capacidad para 14 mil 800 espectadores, el estadio cumple con los requisitos técnicos establecidos por la Liga MX Femenil.

Este estadio fue inaugurado en 1969 y está equipado con infraestructura moderna, incluyendo iluminación artificial. Además, es sede del equipo local Escorpiones FC de la Segunda División. Forma parte de la Unidad Deportiva Centenario, que también alberga canchas múltiples, gimnasio-auditorio y un Centro de Medicina Deportiva.

La decisión del club sigue a su mejor temporada histórica, en la que Cruz Azul Femenil llegó por primera vez a las semifinales de la Liga MX Femenil tras medirse ante Tigres. La dirigencia espera que el entorno en Cuernavaca permita consolidar y ampliar su base de seguidores, facilitando una mayor asistencia del público local a los partidos.

Al finalizar el Torneo Clausura 2026, la directiva analizará si el equipo regresa a Ciudad de México, permanece en Morelos o explora una nueva reubicación.

Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

La Máquina jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Por medio de un comunicado oficial, la Liga BBVA MX dio a conocer la solicitud de Cruz Azul para e lcambio de sede de estadio para el torneo que inicia el próximo viernes 9 de enero.

