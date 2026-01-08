Gabriela García se presentada como nuevo refuerzo de América Femenil

(Instagram: Gabriela García)

El Club América Femenil anunció este miércoles 7 de enero la incorporación de la venezolana Gabriela García, procedente del Atlético de Madrid, como su nuevo refuerzo estelar para el Clausura 2026.

La mediocampista sudamericana se une a las recientes llegadas de Xcaret Pineda e Isa Haas. Con el objetivo claro de ser campeonas tras dos finales perdidas en 2025, la directiva azulcrema apuesta por jugadoras con experiencia internacional para fortalecer al plantel.

Cuáles fueron sus orígenes en el futbol

Antes de dedicarse al futbol, Gabriela probó otros deportes y destacó en balonmano (Instagram: Gabriela García)

Gabriela García incursionó en el deporte desde los cinco años, probándose en atletismo, baloncesto y balonmano. Aunque el fútbol le atraía, en su natal Carúpano no existía un equipo organizado para niñas, lo que la alejó inicialmente del balón.

En balonmano, brilló e incluso sumó algunas medallas de oro y plata en competencias nacionales y fue nombrada mejor jugadora de la disciplina, forjando su carácter competitivo.

Sin embargo, su destino cambió a los 15 años cuando un compañero la invitó al Centro Árabe de Carúpano, donde debutó en fútbol organizado. Ahí la descubrió Kenneth Zseremeta, DT de la Vinotinto, durante un módulo en la ciudad, catapultándola a la Selección venezolana.

Experiencia europea

Deportivo La Coruña, Real Sociedad y Atlético de Madrid fueron sus equipos en Europeo (Instagram: Gabriela García)

Gabriela García dio el salto al futbol español en 2017 al ser fichada por el Deportivo La Coruña, equipo que militaba en la segunda categoría de España.

En la temporada 2018-2019 consiguió el ascenso con el conjunto blanquiazul tras vencer en la gran final al C.D. Femarguin.

Su debut en primera división se dio con el Deportivo La Coruña el 8 de septiembre de 2019, quienes se estrenaron con una victoria ante el Espanyol.

Sin embargo, la competición se vio interrumpida por una huelga de las jugadoras donde Gaby García declaró la importancia que tenía para ella lograr los derechos que reclamaban las futbolistas para poder ayudar a su familia en Venezuela. y el conflicto se resolvió con la firma del primer convenio laboral del futbol femenino en España.

En la temporada 2021-2022 fichó con la Real Sociedad, donde fue pieza fundamental para clasificar al equipo a la Copa de Campeones de Europa, donde cayeron en la fase previa ante el Bayern Múnich.

Tras dos temporadas con los txuri-urdines, fue fichada por el Atlético de Madrid en 2023, donde se desempeñaba como una mediocampista con buen juego de pies y con mucha incorporación al ataque.

Trayectoria en selección nacional

Ha jugado Copa América Femenina y ha sido la figura del equipo en divisiones inferiores. (Instagram: Gabriela García)

Con la selección venezolana ha formado parte de las categorías inferiores de la Vinotinto, donde ganó dos Campeonatos Sudamericanos Sub-17 y fue bota de oro en el Mundial Femenino Sub-17 de Costa Rica en 2014.

Tras su paso por categorías inferiores, recibió su oportunidad en la selección absoluta, donde ha disputado un total de tres ediciones de la Copa América Femenina.

Su llegada al Nido de Coapa es histórica, ya que se convierte en la primera jugadora venezolana en jugar con el conjunto azulcrema.

Estilo de juego

Aunque hoy es reconocida principalmente como mediocampista, la futbolista venezolana ha jugado a lo largo de su carrera en otras posiciones más ofensivas.

En sus inicios , la carupanera brilló como delantera y extrema, roles que forjaron para sumarse constantemente al área y generar oportunidades claras de gol desde el mediocampo.

Con los años y la experiencia adquirida dentro del futbol español, su evolución táctica la llevó a posiciones retrasadas como interior o mediocentro e incluso como defensa central cuando se le requiere.