Cuatro jugadoras de la Liga Mx Femenil se encuentran en la lista de máximas goleadoras del mundo

Charlyn Corral, Aerial Chavarin, Montserrat Saldívar y Stephanie Ribeiro forman parte de esta lista. (Twitter/ @TuzosFemenil)

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) reveló su Top 10 de goleadoras a nivel mundial, con cuatro futbolistas de la Liga MX Femenil destacando en la lista.

Este reconocimiento subraya el auge del fútbol femenil mexicano, donde donde jugadoras nacionales brillan en el ámbito internacional como Charlyn Corral y Montserrat Saldívar.

Sin embargo, en esta lista también se encuentran jugadoras extranjeras que han probado suerte en la Liga Mx Femenil para mejorar su rendimiento e incrementar el nivel de competencia en la liga como Aerial Chavarin y Stephanie Ribeiro.

Qué jugadoras de la Liga Mx Femenil se encuentran en la lista

Dos mexicanas y dos jugadoras extranjeras de la Liga Mx Femenil se encuentran en la lista. (Luz Coello/ Infobae México)

Charlyn Corral

Charlyn Corral encabeza el Top 10 de la IFFHS por tercer año consecutivo, con 50 goles que superan a Katie Wilkinson (37, Rangers de Escocia) y Ewa Pajor (26, Barcelona).

La delantera de Pachuca dominó el 2025 tanto en clubes como en selecciones, sumando 57 goles totales (incluidos siete con México). Así, dejó atrás a Pajor (45 goles con Barça y Polonia) y Wilkinson (42 con Rangers e Inglaterra).

Este 2024 es su segundo año consecutivo siendo la máxima romperredes a nivel mundial, tras conseguir 44 goles.

Aerial Chavarín

La estadounidense llegó a Cruz Azul en el Clausura 2025 y no tardó en convertirse en la máxima goleadora en la historia de la Máquina, así como ser la tercera futbolista con más anotaciones a nivel mundial.

Aerial es un ejemplo de las jugadoras extranjeras que buscan jugar en la Liga Mx Femenil debido al nivel competitivo que hay en México.

Montserrat Saldívar

La joven futbolista mexicana de las Águilas del América ha llamado la atención por su desborde por las bandas y su capacidad goleadora sin ser una centro delantera nata como el resto de la lista. Además, se encuentra proyectada como una de las jugadores jóvenes con mayor futuro a nivel mundial.

Stephanie Ribeiro

Dentro de los torneos irregulares que ha tenido el conjunto de Pumas Femenil, Ribeiro es la futbolista más destacada de la institución y es una de las mejores delanteras de la Liga Mx Femenil por su olfato goleador. A pesar de no ser convocada por Portugal para la última Eurocopa, ha recibido llamado constantes para formar parte del cuadro lusitano.

Lista completa de máximas goleadoras según la IFFHS:

Charlyn Corral (Pachuca): 50 goles Katie Wilkinson (Rangers): 37 goles Aerial Chavarin (Cruz Azul): 34 goles Felicia Schroder (Hacken): 30 goles Jaimy Ravensbergen (Twente): 27 goles Montserrat Saldívar (América) 27 goles Joy Omewa (Hjorring): 27 goles Ewa Pajor (Barcelona): 26 goles Stephanie Ribeiro (Pumas): 26 goles. Brenna Lovera (SK Brann): 24 goles.

Con miras a lo que serán las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Katia Itzel García, entre las mejores árbitras de México

Sexta mejor árbitra del mundo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La IFFHS también publicó la lista de las mejores silbantes alrededor del mundo, donde aparece la mexicana Katia Itzel García en sexta posición por su participación en torneos internacionales.

El listado, que reúne a las diez árbitras más destacadas del mundo, solo incluye a una representante de la Concacaf.

Esta no es la primera ocasión que recibe este reconocimiento, ya que en 2024 fue reconocido como la sexta mejor silbante a nivel mundial.

Katia Itzel García ha formado parte de grandes eventos internacionales como el Mundial Femenil de 2023 y fue convocada para los Juegos Olímpicos de París 2024, además de participar en torneos como la Copa Oro.

A nivel de clubes, ha sido designada como árbitra central en encuentros tanto de la Liga MX como de la Liga MX Femenil, rompiendo barreras en un entorno históricamente dominado por hombres.

Lizbeth Ovalle y su reconocimiento al Premio Marta

La exatacante de Tigres vuelve a pasar a la historia por su peculiar remate a dos piernas en la Liga MX. (Instagram/@FIFA )

A finales de 2025, Lizbeth Ovalle ganó el reconocimiento al mejor gol de la temporada a nivel de clubes como parte de la gala de los Premios The Best.

La distinción le fue otorgada por su espectacular gol de escorpión que realizó el pasado 3 de marzo de 2025, durante un encuentro entre Tigres y Chivas en la Liga Mx Femenil.

Ovalle es apodada como la “Maga” precisamente por su capacidad para generar jugadas que se encuentran fuera del radar de los aficionados y su gran rendimiento en México la llevó a ser contratada por el Orlando Pride en la National Women´s Soccer League de los Estados Unidos.