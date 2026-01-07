México Deportes

David Faitelson reacciona a la salida de Nacho Rivero de Cruz Azul: “Los ciclos se agotan”

El polémico comunicador reconoció la importancia de las etapas dentro de las plantillas

Nacho Rivero dejará a Cruz
Nacho Rivero dejará a Cruz Azul (REUTERS)

La salida de Ignacio Rivero del Cruz Azul marcó uno de los movimientos más inesperados en el mercado de fichajes previo al Clausura 2025. El futbolista uruguayo, que ostentaba la capitanía y era considerado referente dentro del plantel, dejó una huella significativa en la afición celeste.

A sus 33 años, el mediocampista uruguayo cerró su ciclo en la institución y se incorporará a los Xolos de Tijuana para afrontar una nueva etapa en su carrera profesional. Esta transferencia sorprendió a seguidores y analistas, ya que Rivero era uno de los pilares del equipo tanto en lo deportivo como en el vestuario.

El traspaso de Nacho se suma a otros movimientos relevantes que han colocado a Cruz Azul en el centro de la atención durante este periodo de fichajes.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First Leg - Cruz Azul v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - December 3, 2025 Tigres UANL's Joaquim in action with Cruz Azul's Ignacio Rivero REUTERS/Eloisa Sanchez

David Faitelson reacciona a la salida de Rivero de Cruz Azul

David Faitelson, uno de los personajes más polémicos en el mundo deportivo, reaccionó de manera inmediata a la salida de Ignacio Rivero de Cruz Azul.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el periodista deportivo se refirió a la situación de Cruz Azul tras la salida de Rivero, y remarcó la necesidad de que los equipos grandes no se queden anclados en el pasado. En su análisis, subrayó que instituciones de alto perfil requieren una renovación constante para mantenerse competitivas y relevantes en el fútbol mexicano.

Al lamentar la partida del jugador charrúa, el comunicador reconoció la importancia de los ciclos dentro de las plantillas y la dificultad de cerrar etapas, incluso cuando involucran a figuras emblemáticas.

David Faitelson, uno de los
David Faitelson, uno de los personajes más polémicos en el mundo deportivo, reaccionó de manera inmediata a la salida de Ignacio Rivero de Cruz Azul (captura de pantalla)

“Los equipos grandes no pueden vivir del ayer. Necesitan estar en constante evolución. Una pena lo de Nacho Rivero, un histórico en Cruz Azul. Los ciclos se agotan“, escribió el periodista.

La salida del futbolista uruguayo marca el fin de una era en el club cementero y abre la puerta a una nueva etapa para el equipo que busca liberar plazas de extranjeros.

Los números de Nacho Rivero en Cruz Azul

La trayectoria de Ignacio Rivero en el equipo se refleja en varios indicadores. El jugador sudamericano disputó 236 partidos, según los registros oficiales. Durante ese tiempo, permaneció en el campo 17.877 minutos.

El balance ofensivo de Rivero incluye 27 goles y 19 asistencias. Estos datos resumen el aporte del futbolista a lo largo de su paso por la institución.

El mercado de fichajes de Cruz Azul

Por otra parte, la directiva de Cruz Azul confirmó también la salida de Ángel Sepúlveda, quien fue transferido a las Chivas de Guadalajara. El delantero mexicano retorna al club tapatío para afrontar su segunda etapa con la camiseta rojiblanca, luego de su paso por la institución cementera.

Miguel Borja vivirá su primera
Miguel Borja vivirá su primera experiencia en el fútbol mexicano - crédito X/River Plate

En materia de incorporaciones, el club de la Noria sumará al delantero colombiano Miguel Borja, quien reforzará el ataque junto a Gabriel “Toro” Fernández. Además, el mediocampista Agustín Palavecino, proveniente de Necaxa, se integrará al plantel donde coincidirá nuevamente con el entrenador Nicolás Larcamón y el volante José Paradela, con quienes ya compartió vestuario en etapas anteriores.

