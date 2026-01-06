Arena México festeja el Día de Reyes con Místico, Esfinge y Máscara Dorada encabezan la función para los niños

La Arena México se prepara para vivir una de sus funciones más tradicionales del calendario luchístico con motivo del Día de Reyes, una fecha que este martes 6 de enero estará acompañada por una cartelera especial cargada de figuras consolidadas, duelos de alto impacto y atractivos pensados para toda la familia.
El recinto de la colonia Doctores abrirá sus puertas para una velada que combinará espectáculo, nostalgia y presente del Consejo Mundial de Lucha Libre.
El combate estelar reunirá a tres referentes del bando técnico, cuando Místico una fuerzas con Esfinge y Máscara Dorada para medirse a una peligrosa tercia ruda integrada por Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero. El choque promete intensidad desde el arranque, al enfrentar estilos contrastantes y rivalidades que han marcado funciones recientes dentro de la empresa.
La lucha semifinal tendrá un ingrediente especial al presentar un duelo de dinastías. Atlantis y Atlantis Jr., el Heredero de la Atlántida, compartirán esquina para enfrentar a Euforia y a Soberano Jr., conocido como el Lujo de la Lucha Libre. Este enfrentamiento destaca por el peso simbólico que representa ver a padre e hijo juntos sobre el ring, además de medirlos ante dos rivales con experiencia y proyección internacional.
Otra de las atracciones de la noche será la presencia de una auténtica leyenda viviente. Blue Panther protagonizará un match relámpago frente a Difunto, en una lucha breve pero intensa que pondrá a prueba la técnica, resistencia y colmillo del veterano ante un oponente decidido a dar la sorpresa.
La división femenil también tendrá protagonismo en esta función especial. Las amazonas subirán al encordado para disputar una triple amenaza entre Tessa Blanchard, Zeuxis y La Jarochita, un combate que promete ritmo acelerado, rivalidad directa y una muestra del crecimiento del talento femenino dentro del CMLL.
La cartelera incluirá además un enfrentamiento de relevos australianos, donde Valiente Jr., Hijo del Pantera y Hombre Bala Jr. se medirán ante Crixus, Alom y Troyano, en un duelo que pondrá a prueba la coordinación y estrategia de ambos equipos.
La función arrancará con la lucha de Pequeñas Estrellas, con Último Dragoncito, Shockercito y Angelito enfrentando a Mercurio, Minus I y Minus II.
Como parte de las actividades especiales por el Día de Reyes, niños y niñas podrán tomarse fotografías totalmente gratis con Kemalito y Kemonito entre las 6:00 y las 7:00 de la noche. Además, habrá precios especiales para ellos: 50 pesos en ring y 25 pesos en preferencia, en una jornada pensada para celebrar la lucha libre en familia.