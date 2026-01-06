Arena México festeja el Día de Reyes con Místico, Esfinge y Máscara Dorada encabezan la función para los niños

Las máximas figuras del CMLL se medirán en una lucha estelar que promete alaridos y emoción. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Arena México se prepara para vivir una de sus funciones más tradicionales del calendario luchístico con motivo del Día de Reyes, una fecha que este martes 6 de enero estará acompañada por una cartelera especial cargada de figuras consolidadas, duelos de alto impacto y atractivos pensados para toda la familia.

El recinto de la colonia Doctores abrirá sus puertas para una velada que combinará espectáculo, nostalgia y presente del Consejo Mundial de Lucha Libre.

El CMLL combinará grandes combates, precios especiales y actividades para niños en su función especial.

El combate estelar reunirá a tres referentes del bando técnico, cuando Místico una fuerzas con Esfinge y Máscara Dorada para medirse a una peligrosa tercia ruda integrada por Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero. El choque promete intensidad desde el arranque, al enfrentar estilos contrastantes y rivalidades que han marcado funciones recientes dentro de la empresa.

Místico busca venganza ante Último Guerrero, quien le robó el triunfo el pasado domingo.

La lucha semifinal tendrá un ingrediente especial al presentar un duelo de dinastías. Atlantis y Atlantis Jr., el Heredero de la Atlántida, compartirán esquina para enfrentar a Euforia y a Soberano Jr., conocido como el Lujo de la Lucha Libre. Este enfrentamiento destaca por el peso simbólico que representa ver a padre e hijo juntos sobre el ring, además de medirlos ante dos rivales con experiencia y proyección internacional.

Pese a su experiencia, Atlantis y Blue Panther no lograron detener el ímpetu de la pareja que busca consolidarse como la mejor del momento. (Cortesía CMLL)

Otra de las atracciones de la noche será la presencia de una auténtica leyenda viviente. Blue Panther protagonizará un match relámpago frente a Difunto, en una lucha breve pero intensa que pondrá a prueba la técnica, resistencia y colmillo del veterano ante un oponente decidido a dar la sorpresa.

El público reconoció la grandeza del Maestro Lagunero al recordar a los ídolos que forjaron la lucha libre. (Foto: Franco Uriel)

La división femenil también tendrá protagonismo en esta función especial. Las amazonas subirán al encordado para disputar una triple amenaza entre Tessa Blanchard, Zeuxis y La Jarochita, un combate que promete ritmo acelerado, rivalidad directa y una muestra del crecimiento del talento femenino dentro del CMLL.

La estadounidense alternará funciones en Ciudad de México, Puebla y Guadalajara durante el Mes de las Amazonas.

La cartelera incluirá además un enfrentamiento de relevos australianos, donde Valiente Jr., Hijo del Pantera y Hombre Bala Jr. se medirán ante Crixus, Alom y Troyano, en un duelo que pondrá a prueba la coordinación y estrategia de ambos equipos.

La función arrancará con la lucha de Pequeñas Estrellas, con Último Dragoncito, Shockercito y Angelito enfrentando a Mercurio, Minus I y Minus II.

Kemalito y Kemonito también tuvieron acción en el ring de la Arena México. (FOTO: Óscar Reyes)

Como parte de las actividades especiales por el Día de Reyes, niños y niñas podrán tomarse fotografías totalmente gratis con Kemalito y Kemonito entre las 6:00 y las 7:00 de la noche. Además, habrá precios especiales para ellos: 50 pesos en ring y 25 pesos en preferencia, en una jornada pensada para celebrar la lucha libre en familia.