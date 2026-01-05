Checo Pérez se sincera sobre su salida de Red Bull y la última plática que tuvo con Horner: “Todo era un problema”

Checo Pérez confesó lo que vivió en su última etapa dentro de Red Bull y los problemas que afrontó (REUTERS/Yves Herman)

Sergio Checo Pérez se prepara para retomar su actividad deportiva dentro de la Fórmula 1, este 2026 marcará su regreso al gran circo tras un año de ausencia, esto luego de la controversia que tuvo con Red Bull Racing en una abrupta salida que evidenció el manejo que tuvo el equipo con el mexicano.

En una reciente plática con Oso Trava para el podcast Cracks, Sergio Pérez contó que su paso por la escudería Red Bull estuvo marcado por una presión constante y exigencias internas. El piloto mexicano señaló que el ambiente tenso definió su última etapa en el equipo.

Además, Checo reveló detalles de la conversación final que sostuvo con el director del equipo, Christian Horner, tras una temporada en la que ser más rápido o más lento que su compañero Max Verstappen siempre generaba conflictos.

Checo Pérez explica que en Red Bul “todo era un problema”

El neerlandés no siguió las indicaciones por "miedo" a que Checo Pérez lo rebase

Checo se sinceró sobre su experiencia dentro de la escudería del “Toro Rojo” y recordó que todas sus acciones causaban problemas internos, sin importar de los resultados positivos o negativos, el tapatío estaba expuesto a críticas y exigencias conflictivas.

“En Red Bull todo era un problema, si era más rápido que Max era un problema. Porque claro, se creaba un ambiente muy tenso si yo era más rápido. Si yo era más lento era un problema, todo era un problema”, afirmó Pérez. El mexicano recordó que, desde su llegada, tuvo claro que el proyecto se orientaba en torno a Max Verstappen, piloto principal.

Sin embargo, explicó que lo más complejo fue adaptarse a las continuas actualizaciones en su monoplaza y a cambios técnicos que no se implementaban en el coche de su compañero, recordó que la temporada 2023 fue complicada porque estuvo peleando el campeonato de pilotos.

Checo se sinceró sobre su experiencia dentro de la escudería del “Toro Rojo” y recordó que todas sus acciones causaban problemas internos (REUTERS/Christian Hartmann)

“Empiezo a pelear el campeonato con Max. Gana él una carrera, yo otra, él una y yo otra, en las cuatro carreras habíamos ganado él dos y yo dos. Entonces estábamos muy parejos. Cuando llegamos a Barcelona de estar peleando a un segundo por vuelta ya más lento, o sea, ya no controlaba yo el coche”, relató el piloto durante la entrevista.

Checo Pérez lamenta que Red Bull ya no dominará en F1 tras su salida

Pérez lamentó que, a pesar de contar con un equipo capaz de dominar la Fórmula 1 durante una década, las divisiones internas terminaron por destruir ese potencial.

“Teníamos el mejor equipo, desafortunadamente todo se destruyó, teníamos el equipo para haber dominado los próximos 10 años el deporte, yo creo”, agregó el mexicano en Cracks.

Sobre sus últimos meses con Red Bull, admitió que la falta de confianza en el proyecto y las dificultades para controlar el coche afectaron su desempeño y su tranquilidad.

Liam Lawson tomó el lugar de Checo Pérez tras la salida del mexicano (REUTERS/Tyrone Siu/File Photo)

El piloto también identificó cómo la presión mediática y la dinámica interna le convirtieron en el centro de las críticas en los momentos difíciles del equipo. Además, explicó que su nuevo compañero Valtteri Bottas también afrontó un panorama de polémicas.

“Ya sabía de mi salida, pero fue tanta la presión de los medios y dentro del equipo y por eso fue ese año, él (Bottas) tuvo problemas polémicos, yo era el foco de distracción, nadie hablaba más que de mí, de mi actuación y lo mal que todo salió”, reconoció Pérez.

Así fue la última plática de Checo Pérez con Christian Horner

Durante su despedida de Red Bull, Pérez tuvo una conversación directa con Christian Horner.

“En mi despedida con Christian le dije ‘oye, ¿y qué vas a hacer cuando no funcione con Liam Lawson?’ Me contestó ‘no, pues está Yuki’. ‘Y cuándo no funcione con Yuki, no importa, tenemos muchos pilotos’. Pues los vas a usar a todos. Me dice ‘sí, ya sé…”, contó Pérez, refiriéndose a la estrategia de reemplazos dentro de la escudería.

Checo Pérez valoró la importancia de cerrar ciclos profesionales y destacó que terminó en buenos términos con sus excompañeros.

“Cuando pasó mi despedida, obviamente me sentía triste, pero en el fondo sabía que era lo mejor, estaba en paz conmigo y con mi team, yo fui muy agradecido y eso se traduce en que tengo una muy buena relación con todos”, recordó.