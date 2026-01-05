Checo Pérez asegura que ser compañero de Max Verstappen es el “peor trabajo de la F1”

Aunque formaron una de las duplas más temidas del automovilismo, el mexicano reconoce que no fue un trabajo fácil. (Foto: Reuters)

Sergio ‘Checo’ Pérez está a punto de iniciar una nueva etapa como piloto de Cadillac dentro de la F1 en 2026 tras su salida de Red Bull. El mexicano, con seis victorias y 39 podios, se ha mostrado muy feliz por su regreso a la pista, pero no ha olvidado lo complicado que fue compartir escudería con Max Verstappen.

Si bien su último año fue muy complicado para el piloto, durante los cuatro años que convivió con el neerlandés tuvo que anteponerse a diversos obstáculos, principalmente por parte del equipo de ingenieros y, contrario a lo ideal, de su propio compañero.

La falta de resultados, los conflictos con los altos mandos de RB y hasta pequeñas disputas por el monoplaza llevaron a Pérez a dar un paso al costado y abandonar al equipo y, momentáneamente, el mundo del automovilismo profesional.

Checo Pérez confesó lo que vivió en su última etapa dentro de Red Bull y los problemas que afrontó (REUTERS/Yves Herman)

Checo destapa conflictos al interior de Red Bull

Además de las evidentes fallas que se hicieron presentes durante todo el 2024 en el RB20, en las pláticas con el equipo técnico y después de las carreras se pudo ver a ambos pilotos incómodos por el funcionamiento uno del otro lo que, eventualmente, habría influido en la salida del tapatío. Ante ello, Sergio destacó:

“El peor trabajo que hay en la Fórmula 1 es ser compañero de Max Verstappen en Red Bull”, expresó Pérez al podcast ‘Cracks’. El piloto señaló que, desde el inicio, el equipo dejó claras sus prioridades: “La primera vez que me siento con Christian Horner me dice que corremos con dos coches porque tengo que correr con dos coches, pero el proyecto es de Max”.

Según el tapatío, esta estructura interna marcó toda su estancia en Milton Keynes. Aunque Pérez asegura que su relación personal con Verstappen fue buena, el entorno estuvo lleno de presiones y decisiones condicionadas por el protagonismo del neerlandés.

La relación entre ambos no fue la mejor debido al entorno del equipo. (REUTERS/Maxim Shemetov)

¿Un peligro para el legado de Verstappen?

Pérez recuerda que, en el simulador, ya conseguía mejores tiempos que Verstappen y llegaba a los Grandes Premios confiado para ganar. Manifestó: “Iba a los Grandes Premios pensando en ganar y funcionaba en automático, sin pensar cómo conducir”.

Sin embargo, para el mexicano el rumbo cambió con la llegada de nuevas directrices técnicas. “Hasta que llegaron las mejoras, hay una dirección muy clara y yo empiezo a tener problemas, pienso en no chocar y choco. No tengo el control”, relató.

La temporada pasada, episodios como los de Jeddah, Azerbaiyán y Miami ilustraron sus altibajos. “Me ponen un suelo —el fondo plano del coche— y soy un segundo más rápido. Iba a ganar, pero choco con Sainz, destrozo el coche y ese suelo no lo volví a tocar”, rememoró. Según Pérez, las mejoras técnicas posteriores se enfocaron exclusivamente en el monoplaza de Verstappen.

El piloto reveló que incluso habría registrado mejores números que el europeo, pero no le permitieron sobrepasar al primer piloto. (REUTERS/Raquel Cunha)

La predicción de Pérez con los pilotos emergentes

La salida de Pérez de Red Bull en 2024 se vio acelerada por los resultados y la tensión. Al abordar el futuro del equipo, relató un intercambio con Horner sobre los posibles reemplazos.

“Le pregunté a Horner sobre lo que harían si la cosa no funcionase con Lawson. Me dijo que estaba Tsunoda. Volví a preguntar pero con el japonés, y respondió que tenían muchos pilotos. Le terminé contestando que utilizarían a todos…”, recordó.

Tras la salida de otras figuras relevantes como Horner y Marko, el piloto mexicano se prepara para regresar a la parrilla con Cadillac en 2026, con la mirada puesta en una nueva oportunidad y renovadas expectativas en la máxima categoría del automovilismo.