Gilberto Mora se coloca como el jugador más caro de la Liga MX

El cierre de 2025 dejó al mexicano en una posición destacada dentro del mercado de la Liga MX, según registros especializados

(Jesús Avilés / Infobae México)
(Jesús Avilés / Infobae México)

El año 2025 representó un periodo de consolidación para Gilberto Mora tanto a nivel de clubes como en selecciones nacionales, un crecimiento que también se reflejó en su valor dentro del mercado de transferencias.

A sus 17 años, el futbolista mexicano registró un incremento significativo en su cotización, colocándose entre los jugadores mejor valuados del futbol mexicano.

Tras completar actividad en los torneos Clausura y Apertura de la Liga MX, además de competencias internacionales y participaciones con selecciones juveniles y mayor, Mora pasó a ocupar un lugar destacado en las evaluaciones económicas del balompié nacional, de acuerdo con registros especializados.

El crecimiento del valor de Gilberto Mora en el mercado de transferencias

(Daniel Jefferson-Imagn Images)
(Daniel Jefferson-Imagn Images)

Según datos del portal especializado Transfermarkt, Gilberto Mora tenía un valor de mercado de un millón de euros hasta el 13 de octubre de 2024, cuando daba sus primeros pasos como futbolista profesional.

Con el paso de los meses y su regularidad en distintas competencias, esa cifra fue en aumento.

Para el 21 de septiembre de 2025, casi un año después, su valoración ascendió a 4.5 millones de euros.

La actualización más reciente del sitio, publicada el 28 de diciembre, situó su precio en 10 millones de euros, lo que representó un incremento acumulado del 250 por ciento respecto a su cotización inicial.

Mora alcanza la cima del valor en la Liga MX

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Con esta actualización, Mora igualó el valor de Allan Saint-Maximin, futbolista del América, quien previamente figuraba como el jugador más caro de la Liga MX.

Ambos encabezan actualmente la lista de los futbolistas con mayor valor de mercado dentro del campeonato mexicano.

De acuerdo con Transfermarkt, Marcel Ruiz, Alexis Vega, Ángel Correa y Erik Lira integran el siguiente escalón en la clasificación, con una cotización de nueve millones de euros.

En cuanto a su rendimiento reciente, Mora disputó 17 partidos durante el semestre que incluyó Liga MX y Leagues Cup, en los que marcó siete goles y aportó una asistencia, además de su participación con la Selección Mexicana Sub-20 y el combinado mayor.

