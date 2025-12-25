México Deportes

Así reaccionó Emilio Azcárraga a la “venta” del 49% de club América a General Atlantic

La directiva americanista anunció su nuevo acuerdo de inversionistas internacionales que trabajan con los Pats de la NFL

Emilio Azcárraga Jean dedicó un mensaje a la afición tras el anuncio de los nuevos inversionistas en el club América /EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El club América anunció una nueva relación con General Atlantic y Kraft Group, las Águilas fueron cedidas en sus acciones en un porcentaje mayor a este grupo de inversionistas internacionales, propietarios de los Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL, así como del club Revolución de Nueva Inglaterra y del Estadio Gillette Massachusetts.

Emilio Azcárraga, presidente del Club América, se encargó de compartir su postura ante la alianza estratégica con el fondo de inversión internacional General Atlantic. Luego de que Grupo Ollamani explicó que la familia Azcárraga conservará 51% de las acciones del conjunto azulcrema, los nuevos propietarios adquirieron el 49% de Grupo Águilas, es decir un valor aproximado a USD 490 millones.

A través de redes sociales, Emilio Azcárraga Jean compartió su postura ante los nuevos cambios que se vienen en la institución de Coapa. Reiteró que el acuerdo busca impulsar el crecimiento del club y del Estadio Banorte, mantendrán la “esencia y liderazgo que caracterizan a la institución”.

Esto dijo Emilio Azcárraga de la venta del club América (X/ @eazcarraga)

Esto dijo Emilio Azcárraga de la “venta” del club América

A través de su cuenta oficial de X (Twitter), Emilio Azcárraga destacó la importancia de la afición en la historia del club: “El Club América no se explica sin su gente. Se explica con historias, con recuerdos, con días y noches inolvidables y con una pasión que se hereda de generación en generación”, afirmó.

En cuanto a la alianza con General Atlantic, aseguró que aportará experiencia global y visión de largo plazo, con el objetivo de fortalecer tanto al Club América como al Estadio Banorte. “Esta alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantiene algo fundamental, su liderazgo y su grandeza”.

Azcárraga aseguró que este paso no cambia la identidad del club ni del estadio: “Este paso no cambia al América ni a su Estadio. Los impulsa”, señaló Emilio Azcárraga. Ratificó el compromiso de luchar por campeonatos y representar con orgullo a millones de americanistas en México y el mundo: “Es una promesa de seguir llenando el estadio de emoción y de seguir representando con orgullo a millones de americanistas”, concluyó.

El Club América suma inversionistas globales y apunta al 2026 ( Daniel Becerril/ REUTERS)

El Club América suma inversionistas globales y apunta al 2026

La incorporación de General Atlantic y de The Kraft Analytics Group como nuevos inversionistas de peso marca una transformación en la estructura del Club América de cara al Clausura 2026, sin alterar la dirección operativa ni la identidad del equipo. El control mayoritario seguirá en manos de la familia Azcárraga, pero el acuerdo responde al objetivo de reforzar la presencia internacional del club y llega en el contexto de la modernización del Estadio Banorte, que será sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde la dirección del América insistieron en que la esencia institucional, el lazo con los aficionados y la ambición competitiva no se verán alterados, pese a la magnitud de la inyección de capital. Destacan que la finalidad central sigue siendo la búsqueda de campeonatos y la representación de millones de seguidores, tanto en México como a nivel internacional.

