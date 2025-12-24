Club América anuncia alianza internacional: General Atlantic será inversionista de las águilas

América anuncia alianza internacional con General Atlantic (REUTERS/Raquel Cunha)

El Club América anunció una nueva alianza estratégica de cara al Clausura 2026 de la Liga MX, presentó a sus nuevos inversionistas de talla internacional. Las Águilas colaborarán con General Atlantic, empresa inversionista global, y con The Kraft Analytics Group, empresa privada afiliada al Kraft Group que fungen como propietarios de los Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL, así como del club Revolución de Nueva Inglaterra y del Estadio Gillette Massachusetts.

La noticia fue confirmada por Emilio Azcárraga Jean, presidente ejecutivo del consejo de administración, quien subrayó la continuidad de la identidad y la vocación de grandeza del equipo. A través de un comunicado de prensa explicó en qué consiste esta relación internacional con el grupo que maneja a los Pats.

“Nuestro presidente, Emilio Azcárraga Jean, anunció hoy una alianza estratégica con: General Atlantic un inversionista global líder con experiencia y reconocimiento financiero internacional; y, con una sociedad de The Kraft Analytics Group, empresa privada de tecnología y datos afiliada al Kraft Group —propietaria de los Patriotas de Nueva Inglaterra— del equipo de futbol Revolución, también en Nueva Inglaterra, y del Estadio Gillette en el estado de Massachusetts”, se lee en el comunicado.

¿Club América tiene nuevos dueños?

América es tricampeón de la Liga MX ( Daniel Becerril/ REUTERS)

De acuerdo con Emilio Azcárraga, la nueva etapa para América implica la incorporación de General Atlantic y de The Kraft Analytics Group, empresa afiliada a The Kraft Group, donde buscarán sumar “experiencia global” y visión de largo plazo para la gestión deportiva.

En el mismo comunicado, América aclaró que la familia Azcárraga mantendrá el control operativo y la conducción estratégica de Las Águilas. Emilio Azcárraga Jean continuará encabezando la gestión del club y del estadio, acompañado por un equipo internacional.

“La familia Azcárraga continuará al frente del Club América y del Estadio Banorte, con control mayoritario, como lo ha hecho por décadas”, señala el documento oficial.

Emilio Azcárraga, propietario del conjunto azulcrema, confirmó la nueva relación con Kraft Group quien gestiona a los Patriotas de la NFL (X/ @ClubAmerica)

La alianza con General Atlantic y la sociedad de The Kraft Analytics Group se inscribe en una tendencia global de colaboración entre clubes históricos y firmas internacionales para potenciar la competitividad y la presencia mundial. El Club América refuerza su apuesta internacional sin alterar su esencia y liderazgo local.

Estadio Azteca avanza hacia su nueva etapa mundialista: Estadio Banorte

El Estadio Banorte, escenario central del fútbol mexicano, atraviesa un proceso de modernización de cara al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El club informó que el recinto ofrecerá mejores condiciones para los aficionados y será un punto de referencia internacional. “Será un escenario más cómodo, más cercano y moderno”.

Las Águilas resaltaron que el mayor compromiso del club sigue siendo la búsqueda de campeonatos y la representación de los millones de seguidores en México y en el extranjero.

El Estadio Banorte, escenario central del fútbol mexicano, atraviesa un proceso de modernización de cara al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (REUTERS/Henry Romero)

“El hoy Estadio Banorte, escenario de tantas batallas, alegrías y tardes o noches memorables, se está transformando para ofrecer una experiencia cada vez mejor a los aficionados: será un escenario más cómodo, más cercano y moderno. Un estadio que honra su historia y que, muy pronto, volverá a ser el centro del fútbol mundial al recibir el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El paso que hoy se anuncia impulsa y transforma al América, sin perder su esencia”, finalizó el comunicado.