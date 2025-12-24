‘Hormiga’ González es nombrado como el mejor futbolista de la Liga MX en el torneo Apertura 2025

El juvenil del rebaño se destacó por formar parte de los tres goleadores del campeonato. (Jovani Pérez | Infobae México)

Armando González, conocido como la ‘Hormiga’, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras consagrarse campeón de goleo con 12 anotaciones para el club Chivas, convirtiéndose el futbolista mexicano con mayor proyección de cara al Clausura 2026 y a la Copa del Mundo en nuestro país.

El reconocimiento, otorgado mediante una votación abierta al público tras finalizar el torneo, posiciona al delantero azteca entre las figuras más destacadas del fútbol nacional, incluso sobre jugadores consolidados.

¿Cómo eligieron a la ‘Hormiga’?

El proceso de elección incluyó la participación directa de la afición, que pudo expresar su preferencia a través de una consulta pública, y aunque el rebaño no ha logrado obtener un título en los últimos torneos, la afición rojiblanca demostró que continúa apoyando al equipo.

En ese sentido, González se consolidó así como la pieza fundamental del ataque de Chivas, superando a referentes históricos del club, como Javier ‘Chicharito’ Hernández, en la disputa por la titularidad.

Armando González es una de las más grandes promesas de Chivas para el 2026. (X @Chivas)

Su desempeño lo llevó a compartir la cima de la tabla de goleadores con Paulinho, delantero campeón con Toluca, y Joao Pedro, atacante del Atlético de San Luis quien se perfila para destacar en el fútbol mexicano, todos con la misma cantidad de goles al término del certamen.

La campaña del joven delantero cobró especial relieve en partidos de alto impacto, como los encuentros ante América y Pumas, además de registrar un triplete decisivo frente al Atlas. Ese rendimiento resultó clave en la obtención del título de goleo y fue fundamental para reforzar su lugar en el plantel tapatío.

Dentro del equipo rojiblanco, González logró afianzarse como titular y desplazó a históricos como Chicharito” Hernández y Alan Pulido, quienes también habían sido reconocidos como máximos goleadores en ediciones anteriores.

El apodo de “Hormiga” se suma a sobrenombres que distinguen su carrera, como “Otaku del Gol”, utilizado por la Liga MX en un mensaje de homenaje durante el anuncio de su elección. La liga nacional también difundió una selección de sus mejores goles y subrayó su capacidad para sorprender durante los partidos.

Armando "La Hormiga" González obtuvo el campeonato de goleo durante la última campaña. (Imagen cuenta de X @Chivas.)

Chivas reconoce a su canterano

El club Guadalajara celebró el logro de González compartiendo imágenes del delantero junto al plantel y resaltando tanto su papel de goleador como su consagración como MVP del torneo.

Actualmente, el atacante de veintidós años participa en la pretemporada de Chivas, dirigido por el argentino Gabriel Milito. El equipo regresará a la actividad el 28 de diciembre con un partido preparatorio ante Irapuato, antes de debutar en el Clausura 2026 el 10 de enero frente a Pachuca.

El club tapatío ha seguido de cerca la carrera del canterano y busca impulsarlo para ser la próxima figura de Chivas. (TW Chivas)

El ascenso constante de González y su relevancia actual en Chivas despiertan expectativas sobre su consolidación definitiva en el fútbol mexicano y aumentan las posibilidades de verlo en una futura convocatoria para una Copa Mundial de la FIFA.