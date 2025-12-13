Venta de boletos para México vs Portugal vuelve a colapsar y Fanki desata enojo masivo: “A pagar la reventa por Ronaldo”

Miles de aficionados quedaron fuera pese a tener tarjetas habilitadas. (Ilustración: Jovani Pérez)

La venta general de boletos para el partido amistoso entre México y Portugal, programado como el reestreno del Estadio Azteca rumbo al Mundial de 2026, volvió a verse empañada por fallas técnicas. La plataforma Fanki, elegida por el inmueble en sustitución de Ticketmaster, enfrentó nuevamente críticas luego de que cientos de usuarios reportaran problemas desde antes del inicio oficial de la venta, fijado para las 9:00 horas de este sábado 13 de diciembre.

Desde la madrugada, aficionados señalaron que lograron ingresar al sistema e incluso visualizar localidades disponibles. Sin embargo, al intentar completar la compra, el proceso se detenía sin permitir concretar el pago. Minutos después, al volver a acceder, los boletos previamente visibles ya no aparecían en el mapa de disponibilidad, lo que generó sospechas sobre el funcionamiento del sistema antes del horario anunciado.

Otro de los reclamos más frecuentes estuvo relacionado con la fila virtual. Diversos usuarios afirmaron que el orden de espera no fue respetado, ya que al momento de habilitarse oficialmente la venta, el sistema eliminó a quienes llevaban horas formados digitalmente y permitió el acceso a personas que ingresaron a las 9:00 en punto.

“Qué perro asco con #Fanki, desde las 6 am esperando y veo a otros que entraron justo a las 9 con lugares antes que yo, @Profeco haz tu chamba, porfa”, indicó un fanático en la red social X.

El reestreno del Coloso de Santa Úrsula previo al Mundial 2026 quedó marcado por fallas técnicas.

Además, se reportó que la fila avanzaba de manera extremadamente lenta o simplemente se quedaba congelada, sin ofrecer información clara a los usuarios. A esto se sumaron inconvenientes con los métodos de pago, ya que algunas tarjetas eran rechazadas y, en lugar de ofrecer alternativas, la plataforma expulsaba a los compradores, enviándolos nuevamente al final de la fila virtual.

Fans pidieron intervención de Profeco tras horas de espera sin éxito.

Como si fuera poco, errores conocidos reaparecieron en el sistema, mostrando mensajes de fallas 503 y 504, los mismos que ya habían afectado las jornadas previas. Fanki arrastra problemas desde el pasado 10 de diciembre, cuando no logró completar la preventa exclusiva para clientes de una institución bancaria. Un día después, el 11 de diciembre, el sitio volvió a presentar intermitencias, aunque algunos aficionados lograron asegurar entradas para el encuentro en el que se espera la presencia de Cristiano Ronaldo.