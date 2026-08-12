Lilly Téllez acusa de clasismo y racismo a Bobby y Andy López Beltrán por atenderse en hospitales privados

Lilly Tellez critica a hijos de AMLO

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La senadora Lilly Téllez acusó a Gonzalo “Bobby” y Andrés López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de clasismo y racismo por recurrir a hospitales privados para atenderse, en lugar de acudir a los servicios de salud gratuita que promueve el gobierno federal.

La panista señaló que los hijos de López Obrador no utilizan el sistema de salud público, a pesar de que su padre sostuvo que es equiparable al de países como Dinamarca. Para Téllez, esta situación evidencia una contradicción entre el discurso oficial y la práctica cotidiana de los hijos del presidente que más ha defendido la austeridad.

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La crítica de Téllez surgió tras la reciente captura de Bobby López Beltrán recibiendo atención en un hospital privado, tras la difusión de imágenes en las que fue captado en el Centro Médico ABC, uno de los hospitales más costosos de México.

El pasado 9 de agosto, la senadora dio a conocer que, en respuesta a la polémica, presentará una iniciativa para obligar a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a funcionarios de Morena y a sus familiares a atenderse exclusivamente en hospitales públicos. Téllez sostuvo que quienes participaron en la creación y aprobación del sistema de salud público deben utilizar los mismos servicios que ofrecen a la población.

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Téllez: “Son los verdaderos clasistas y racistas”

La senadora denunció que, mientras en el IMSS Bienestar y otros hospitales públicos faltan medicinas y material básico, los hijos de AMLO eligen los hospitales privados. “Mientras los mexicanos sufren por falta de medicinas, de material y equipo médico, Gonzalo, el hijo de López Obrador, se atiende en el hospital más caro de nuestro país. Es un hipócrita”, reclamó Téllez.

Además, criticó que el oficialismo presume la creación de un sistema de salud de primer nivel, pero sus dirigentes evitan usarlo. “Morena asegura que creó un sistema de salud como el de Dinamarca, ni AMLO ni sus hijos se atienden ahí. Ellos saben el desastre que dejaron, por eso no ponen un pie en el IMSS Bienestar”, sostuvo.

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La imagen difundida en redes aparece tras su salida de la dirigencia partidista y mientras busca una diputación federal en Tabasco para 2027, pese a haber dicho que evitó capitalizar su apellido durante 15 años. (andresmanuellopezbeltran_)

La legisladora calificó a los hijos del presidente, quienes se hacen llamar “Andy” y “Bobby”, como “los verdaderos clasistas y racistas porque le avientan al pueblo lo que ellos desprecian para sí mismos”.

La crítica de Téllez también surgió tras la reciente captura de Bobby López Beltrán recibiendo atención en un hospital privado, situación que se da en paralelo a recortes en el catálogo de medicamentos del sistema público. Para la senadora, la crisis en el sector salud se agrava con estas decisiones, mientras que los funcionarios y sus familiares pueden pagar servicios privados. “A los mexicanos les digo: prepárense para pagar más por la salud. La crisis del IMSS Bienestar vendrá más dura”, advirtió.

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Señalamientos de corrupción y saqueo en el sector salud

En su posicionamiento, difundido a través de redes sociales, Lilly Téllez acusó a los hijos del presidente de haberse enriquecido a través de contratos de medicinas, equipo e infraestructura para el sistema de salud, recurriendo a prestanombres y prácticas corruptas.

“Estos indecentes hijos de AMLO se hicieron millonarios con prestanombres en contratos corruptos de medicinas, equipo e infraestructura en el sistema de salud. Lo saquearon y lo dejaron peor que nunca”, aseguró.

La senadora citó el caso de la Megafarmacia, un proyecto que calificó como un fracaso y un negocio para allegados al poder. “La Megafarmacia no solo fue otra idiotez de AMLO, fue un negocio de estos corruptos que se robaron quince mil millones de pesos y ahí está tirada inservible”, denunció.

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En su intervención, Téllez reiteró que el desabasto de medicamentos se agravó desde la llegada de Morena al poder y criticó que el presupuesto fue desviado a los bolsillos de los hijos del presidente y sus allegados.

Lilly Téllez acusó a Marina de Pilar Ávila de traición a la patria. | PAN

Polémica por la atención médica privada de Bobby López Beltrán

La controversia en torno a la atención médica privada de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador se intensificó tras la difusión de imágenes en las que Gonzalo “Bobby” López Beltrán fue captado en el Centro Médico ABC, uno de los hospitales más costosos de México.

La presencia del hijo del exmandatario en este centro hospitalario generó una oleada de críticas y descontento entre la ciudadanía, quienes cuestionaron que no recurriera al sistema de salud público, como promovía su padre durante su administración.

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Frente a la polémica, el senador Gerardo Fernández Noroña defendió a Bobby López Beltrán, argumentando que no está obligado a seguir las recomendaciones de su padre, ya que no forma parte del gobierno ni ocupa cargos en Morena.

El legislador sostuvo que el hijo del expresidente tiene derecho a elegir dónde atenderse y gastar su dinero en lo que considere conveniente: “Para eso gana el dinero, para gastarlo en lo que le dé la gana”.