David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy” [Archivo]

La reciente eliminación de Rayados de Monterrey en la Liguilla del Clausura 2025 desató una acalorada discusión entre dos figuras de la televisión deportiva, se trata de David Faitelson y Ricardo Antonio La Volpe. El debate, centrado en la salida de Sergio Ramos del club regiomontano, evidenció posturas opuestas sobre la importancia y el legado del defensor español en la Liga MX.

Durante el análisis de TUDN al término del Toluca vs Rayados, La Volpe restó importancia a la llegada de Ramos a Rayados, señaló que la prioridad del club debió ser la contratación de un delantero. Y este comentario generó un enfrentamiento con David Faitelson.

Ambos analistas deportivos se enfrascaron en una discusión por la importancia de Sergio Ramos en la Liga MX, al grado que el periodista se ofreció a pedirle un taxi al ex futbolista para que se vaya del estudio.

Así empezó la discusión de La Volpe con Faitelson por Sergio Ramos

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Second Leg - Toluca v Monterrey - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - December 6, 2025 Monterrey's Sergio Ramos in action REUTERS/Eloisa Sanchez

Ricardo La Volpe cuestionó a la directiva de Rayados por el fichaje del español. “Contrataron a Ramos para salir campeón ¡¿con un defensa?! ¿por qué no traes a un delantero que haga goles como Paulinho”, expresó durante el análisis posterior al partido.

Sugirió que la posición de central no era una necesidad urgente para el equipo. Esta opinión provocó una reacción inmediata de Faitelson, quien defendió la jerarquía y el historial del exjugador del Real Madrid. “¡Es Sergio Ramos, profe!, ¡por Dios capitán del Real Madrid, si fuese argentino diría otra cosa", agregó David.

“Está equivocado por vos, está descalificado”, fue lo que agregó La Volpe. Y es que, la discusión generó que Faitelson defendiera a Ramos. La paciencia del ex entrenador se fue acabando y sentenció “¡Nunca entendieron ustedes … yo me voy!“.

La Volpe discutió con Faitelson (X/ @DavidFaitelson_)

Ante este desacuerdo de La Volpe, Faitelson agregó: “¿Yo le pido un Uber a usted? Por qué es impresentable lo que me está diciendo usted. Me está mencionando a Juárez comparado con Sergio Ramos”, replicó el periodista, visiblemente molesto por la comparación y la descalificación de la figura del español.

Sergio Ramos se va de Rayados y de la Liga MX

El paso de Sergio Ramos por Rayados se caracterizó por su regularidad y liderazgo en la cancha. El defensor disputó 27 partidos oficiales con el club, anotó 6 goles en la Liga MX y sumó participaciones en torneos internacionales como la Copa de Campeones de la Concacaf, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes, donde también marcó goles. Su presencia en el equipo se tradujo en más de 2 mil minutos jugados, consolidándose como un referente en la zaga y aportando experiencia internacional al plantel.

Además, su capacidad para organizar la defensa y generar juego desde el fondo fue reconocida tanto por compañeros como por analistas. Tras la eliminación ante Toluca, Ramos confirmó públicamente su salida de Rayados, aunque la directiva del club no había emitido un comunicado oficial al respecto. “Siempre duele perder una Semifinal y quedarnos a la puerta de una Final. Nos faltó personalidad, nos faltó ritmo, tener el balón, se puede perder, pero se pierde jugando como jugamos la segunda parte… Al final dejé todo en claro la semana pasada, obviamente sí, es mi último partido”, declaró.