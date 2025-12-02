Esta es la curiosa razón por la que Jesús Gallardo quiere que Cruz Azul pierda la semifinal del Apertura 2025

El defensor de los Diablos está confiado de que su equipo logrará avanzar a las rondas finales. (Jovani Pérez | Infobae México)

El torneo Apertura 2025 ha llegado a su etapa final, con cuatro equipos que buscan ganar la corona, la petición de Jesús Gallardo, lateral de Toluca, ha generado debate en el fútbol mexicano tras expresar su deseo de que Tigres elimine a Cruz Azul en las semifinales de la Liga MX.

Si bien el futbolista cuenta con pasado Rayado, eterno rival de los universitarios, hay una poderosa razón por la que los apoyaría por esta única ocasión. El motivo de su solicitud es evitar que la final del torneo se dispute durante las celebraciones navideñas, una posibilidad que depende directamente del avance de Cruz Azul en la competencia.

Gallardo declaró en tono distendido: “A la final primero que nada tenemos que llegar nosotros y ojalá Tigres elimine a Cruz Azul, quiero pasar navidad con mi familia”. Su comentario refleja la inquietud de varios jugadores ante la posibilidad de que el calendario de la Liga MX se modifique y la final coincida con las festividades de diciembre.

Para el jugador es muy importante pasar estas fechas en familia. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Posible cambio de fechas por la Copa Intercontinental

La razón detrás de la petición de Gallardo radica en el reglamento de la Liga MX, que contempla un ajuste en las fechas de la final si Cruz Azul avanza a la última instancia del torneo. Según las reglas establecidas, si La Máquina logra clasificarse, los partidos de la final se disputarían el 25 y el 28 de diciembre.

Este cambio responde a la necesidad de que Cruz Azul cuente con tiempo suficiente para viajar a Qatar y participar en la Copa Intercontinental (antes llamada Mundial de Clubes).

En contraste, si Cruz Azul queda eliminado en semifinales, la final mantendría su programación habitual, celebrándose los días 11 y 14 de diciembre. Esta diferencia en el calendario ha generado inquietud entre los jugadores, quienes valoran la posibilidad de pasar las fiestas navideñas en compañía de sus familias.

El 11 de La Noria quiere trascender en este torneo internacional. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Reglamento de la Liga MX y la Copa Intercontinental

El reglamento de la Liga MX establece que, en caso de que un equipo mexicano deba participar en un torneo internacional, se pueden modificar las fechas de la final para facilitar su preparación y traslado.

En esta ocasión, la participación de Cruz Azul en el certamen internacional es el factor que podría llevar la definición del campeonato local a fechas poco habituales, afectando tanto a los futbolistas como a la afición de otros equipos.

En la antesala de las semifinales, el ambiente entre los equipos involucrados se ha visto marcado por la expectativa sobre el desenlace de la serie entre Tigres y Cruz Azul. Mientras Toluca se concentra en su propio enfrentamiento, la atención también se centra en el resultado que determinará si la final se juega en las fechas tradicionales o si, por el contrario, se traslada a plena Navidad.