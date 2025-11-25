Cruz Azul vs Chivas: cuándo cuestan los boletos para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

Cuánto cuestan los boletos Cruz Azul vs Chivas (X/ @CruzAzul)

Está por comenzar la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, luego de que concluyó el Play In y se conocieron los equipos que pasaron a la siguiente ronda del campeonato, las autoridades deportivas dieron a conocer los horarios oficiales para los cuartos de final.

Uno de los duelos más atractivos de las eliminatorias se trata del Cruz Azul vs Chivas, el equipo de Nicolás Larcamón buscará seguir en la pelea del campeonato pese a la baja de Kevin Mier tras fracturarse la pierna, por su parte el conjunto de Gabriel Milito se prepara para enfrentar su primera liguilla tras el periodo de pausa por la fecha FIFA y el Play In.

Una vez que se confirmaron los horarios para la ida y vuelta de los cuartos de final, Cruz Azul compartió los precios de los boletos para el duelo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Cabe recordar que La Máquina se encargará de cerrar las eliminatorias de cuartos de final.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Cruz Azul vs Chivas?

A través de sus cuentas oficiales, Cruz Azul informó a su afición cómo será la venta de boletos para la liguilla del Apertura 2025, y una de las promociones que aplicó para la afición azulcrema es que dio preferencia a aquellas personas que acudieron a la semifinal de la liga femenil para apoyar a las cementeras.

La preventa para el público de la Máquina empezó este 24 de noviembre a las 11:00 horas por medio de la página de Ticketmaster. Se prevé que en próximos días empiece la venta general, una vez que se juegue la ida.

Estos son los precios de los boletos con cargos por servicio:

Planta Baja General $780.75

Planta Alta Pebetero General $902.75

Palomar General $994.25

Palcos y plateas $1,830

Horarios de los cuartos de final del Apertura 2025 Liga MX

La Liga MX anunció oficialmente a través de sus redes sociales la programación completa de los cuartos de final, que comenzará con los partidos de ida el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, y concluirá con los encuentros de vuelta el sábado 29 y domingo 30.

En esta ocasión, la organización optó por una estructura distinta: tres partidos se disputarán el miércoles y otros tres el sábado, mientras que solo habrá un encuentro el jueves y otro el domingo. Los equipos que encabezan la lista de favoritos para avanzar en esta etapa son Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas, quienes llegan tras un receso de dos semanas. Este periodo de descanso se debió a la participación de la selección mexicana en partidos amistosos durante la Fecha FIFA y a la definición de los equipos que accedieron al Play-In.

Estos son los horarios para el partido de Cruz Azul vs Chivas

Ida: Estadio Akron | 27 de noviembre | 20:07 horas

Vuelta: Estadio Olímpico Universitario | 30 de noviembre | 19:00 horas